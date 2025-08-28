Лиса Кук е завела дело срещу Доналд Тръмп заради освобождаването ѝ от Управителния съвет на УФР

Членът на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) Лиса Кук е завела дело срещу президента Доналд Тръмп с искане да бъде блокирано решението му за нейното освобождаване, пише "Уолстрийт джърнъл".

Жалбата е внесена във федералния окръжен съд във Вашингтон и в нея се твърди, че Тръмп е нарушил закона, като се е опитал да освободи Кук от поста без законово основание.

Случаят поставя начало на безпрецедентна съдебна битка за правомощията на президента спрямо независимия седемчленен управителен съвет на централната банка.

В понеделник Тръмп обяви намерението си да отстрани Кук, позовавайки се на твърдения, че тя е предоставила невярна информация в ипотечни документи. Обвиненията бяха публично разпространени от Бил Пулт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, назначен от Тръмп, който ги е препратил и към Министерството на правосъдието. Към момента Кук не е обвинена нито в административно, нито в наказателно нарушение.

В исковата молба се твърди, че президентът е „съчинил“ основания за освобождаването ѝ в нарушение на Закона за Управлението за федералния резерв, който изисква да бъде доказана конкретна причина за отстраняване на гуверньор. Според документа дори и евентуални грешки при попълването на ипотечна молба преди сенатското одобрение на Кук не представляват законово основание.

Кук, която беше назначена от президента Джо Байдън, заяви, че възнамерява да остане на поста си и че Тръмп няма правомощия да я освободи. УФР обяви, че ще се съобрази с всяко съдебно решение.

Във вторник Тръмп каза, че е готов за правна битка и отново подчерта, че според него членовете на управителния съвет трябва да бъдат „напълно безупречни“. Той е изразил пред съветници желание бързо да посочи заместник на Кук, съобщава "Уолстрийт джърнъл".

Искът е насочен и срещу президента на УФР Джером Пауъл, както и срещу Управителния съвет като институция. Коментар от УФР засега няма.

Правната защита на членовете на независими федерални агенции бе отслабена от последни решения на Върховния съд, но този въпрос досега не е бил поставян по отношение на УФР. През май съдът обаче намекна, че служителите на централната банка може да имат по-силни гаранции от тези в други агенции.

От началото на втория си мандат Тръмп многократно е настоявал УФР да намали основните лихвени проценти и често е критикувал Пауъл, включително и с предишни заплахи за неговото освобождаване.

Кук стана първата чернокожа жена в Управителния съвет на УФР във Вашингтон, когато беше назначена от президента Джо Байдън през 2022 г. По време на първоначалния процес на утвърждаването ѝ тя беше подложена на интензивен контрол от страна на републиканските законодатели, които я обвиниха, че е представила неверни данни в част от автобиографията си, и се опитаха да използват това, за да провалят номинацията ѝ. Тя категорично отхвърли твърденията и беше утвърдена с партийно гласуване в Сената, като тогавашният вицепрезидент Камала Харис се намеси с гласа си, за да наруши равенството 50:50.

Тази година Кук изрази тревога относно инфлацията и митата, но в началото на август също така заяви, че докладът за работните места през юли е "обезпокоителен" и би могъл да представлява потенциална повратна точка за икономиката на САЩ.

Нейното напускане ще даде възможност на Тръмп да си осигури мнозинство от четирима души в седемчленния съвет, след като друга назначена от Байдън гуверньорка - Адриана Куглър, обяви на 1 август, че ще освободи поста си предсрочно. Мандатът на Куглър трябваше да изтече през януари. Други двама членове на Борда - Кристофър Уолър и Мишел Бауман, бяха назначени по време на първия мандат на Тръмп.