Всички несъответствия в информацията за ипотеките ѝ са били известни още при назначаването ѝ, твърди членът на УФР Лиса Кук

Бойчо Попов
Двама от адвокатите на Лиса Кук. Снимка: AP/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
03.09.2025 10:12
 (БТА)

Членът на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук внесе съдебна жалба срещу опитите на президента Доналд Тръмп да я освободи от поста, предаде Ройтерс.

В документа, подаден в Окръжния съд на САЩ, Кук посочва, че всички несъответствия в информацията за ипотеките ѝ са били известни още през 2022 г., когато Сенатът утвърди назначението ѝ. Според нея тези данни не могат да служат като основание за отстраняването ѝ сега.

Тръмп и директорът на Федералната агенция за жилищно финансиране Уилям Пулте я обвиняват, че е декларирала три имота като основно жилище, за да получи по-ниски лихви. Президентът заяви, че това му дава основание да прекрати мандата ѝ. Кук е първата чернокожа жена, избрана за член на борда на УФР.

В жалбата си Кук уточнява, че е посочила имота си в Мичиган като основно жилище, а този в Джорджия – като "втори дом". Трети имот в Масачузетс е отбелязан едновременно като настоящо местожителство, второ жилище и имот под наем. "Ако това са фактически противоречия, както твърдят правителството и президентът, Белият дом или Сенатът можеха да поискат уточнения при процедурата по утвърждаването", заявява нейният адвокат Аби Лоуел в съдебния документ.

Белият дом и Министерството на правосъдието не са коментирали казуса.

Случаят предизвика тревога на финансовите пазари за независимостта на централната банка. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че евентуално освобождаване на Кук или на председателя на УФР Джером Пауъл би представлявало "много сериозна заплаха за икономиката на САЩ и за световната икономика".

Никога досега американски президент не е освобождавал член на борда на Федералния резерв. Законът предвижда, че това може да стане "по причина", но понятието не е подробно дефинирано. Ако Кук бъде отстранена, Тръмп ще получи възможност да назначи четвърти представител в седемчленния съвет. Спорът вероятно ще бъде решен от Върховния съд.

Републиканецът Тръмп критикува УФР заради политиката на лихвени проценти още по време на първия си мандат и възобнови атаките след завръщането си в Белия дом през януари. Той настоява за по-бързо намаляване на разходите по заемите.

През 2024 г. УФР понижи основния лихвен процент три пъти, но от декември го запазва без промяна заради рисковете от промени в търговската политика на САЩ. Очаква се на заседанието на 16-17 септември централната банка да намали с четвърт пункт диапазона от 4,25 до 4,50 на сто.

/БП/

Към 10:32 на 03.09.2025

