Американските власти започват наказателно дело срещу Лиса Кук, отстранения от Тръмп член на УС на УФР

Бойчо Попов
Снимка: Ken Cedeno/Pool via AP, архив
Вашингтон,  
04.09.2025 18:20
 (БТА)

Министерството на правосъдието на САЩ е започнало наказателно разследване срещу отстранения член на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук за предполагаема ипотечна измама, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл".

Разследването идва на фона на натиск върху Кук, след като президентът Доналд Тръмп обяви намерението си да я отстрани от централната банка. Федералните прокурори са издали призовки за информация, свързана с твърдения, че тя е предоставила невярни данни в ипотечни молби, посочва изданието, цитирайки запознати източници.

Миналия месец Тръмп съобщи, че освобождава Кук, след като директорът на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пулте я обвини в измами, свързани с имоти в щатите Мичиган и Джорджия. Кук заведе дело срещу администрацията, като нейният адвокат заяви, че президентът няма валидни основания да я отстрани.

Според публикацията през 2021 г. Кук е посочила две жилища – в Ан Арбър, Мичиган, и в Атланта,Джорджия – като основно местожителство в отделни ипотечни договори. По закон има ограничени случаи, в които банките позволяват подобно вписване, а за доказване на измама е необходим умисъл, който надхвърля подаването на невярна информация.

Освен това Пулте твърди за нередности при трета ипотека – за жилище в Кеймбридж, Масачузетс, обявено като "второ жилище", докато Кук е получавала доходи от наем. Условията на кредита позволяват отдаване под наем, но изискват жилището да се използва основно от собственика.

Нито Министерството на правосъдието, нито адвокатът на Кук са отговорили на запитвания за коментар.

Според данни на Комисията по присъдите на САЩ, през 2024 г. 38 души са били осъдени на федерално ниво за ипотечни измами, като средната присъда е възлизала на 14 месеца лишаване от свобода.

/ЕС/

