Златото може да поскъпне до 5000 долара за тройунция, ако независимостта на УФР бъде ограничена, прогнозира "Голдман Сакс"

Марин Милков
Снимка: AP/Matthias Schrader
Ню Йорк,  
04.09.2025 10:24
 (БТА)
Златото може да се поскъпне до почти 5000 долара за тройунция, ако бъде ограничена независимостта на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) и инвеститорите прехвърлят само малка част от притежаваните от тях държавни ценни книжа в кюлчета от благородния метал. Това прогнозира американската инвестиционна банка "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), предаде Блумбърг.

"Сценарий, при който независимостта на УФР бъде ограничена, вероятно би довел до по-висока инфлация, по-ниски цени на акциите и дългосрочните облигации и подкопаване на статута на долара като резервна валута", казаха анализатори в бележка, между които и Саманта Дарт, ръководител на отдела за международна търговия със суровини в "Голдман Сакс". "За разлика от това, златото е средство за съхранение на стойност, което не разчита на институционално доверие", допълват анализаторите.

Банката очерта редица възможни резултати за цената на благородния метал - с базова прогноза за скок до 4000 долара за тройунция до средата на 2026 г., т.нар. сценарий на опасен риск от 4500 долара за тройунция, както и оценка от почти 5000 долара, ако само 1 на сто от частния пазар на американски държавни ценни книжа се насочи към златото.

Благородният метал е един от най-силно представящите се основни суровини тази година, като поскъпна с повече от една трета и достигна рекорд по-рано тази седмица. 

Ръстът се дължи на натрупването на средства в централните банки и залозите, че УФР скоро ще започне да намалява лихвените проценти в САЩ. Допълнителна подкрепа дойде наскоро, когато президентът Доналд Тръмп предприе стъпки за установяване на по-голям контрол върху централната банка, включително опит да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

"По наши оценки, ако 1 на сто от частния пазар на американски съкровищни облигации се насочи към златото, цената му ще се повиши до близо 5000 долара за тройунция, ако приемем, че няма други промени", прогнозират анализаторите, като допълват, че "в резултат на това златото ще увеличи стойността си, което го прави най-препоръчителната инвестиция в областта на суровините".

В бележката на "Голдман Сакс", озаглавена "Диверсификация в суровини, особено в злато", не се разглеждат подробности за последните събития в УФР, включително действията срещу Кук, или критиките на президента Тръмп към решенията по паричната политика на институцията.

Въпреки това, с нарастването на предизвикателствата към авторитета на централната банка на САЩ, високопоставени фигури на световните пазари изразиха загриженост за възможните последици. Сред тях е и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която заяви, че ограничаването на независимостта на американската централната банка би представлявало "много сериозна заплаха за икономиката на САЩ и за световната икономика".

Спот цената на златото за последно бе близо до 3530 долара за тройунция, след като вчера докосна рекордните стойности над 3578 долара.

/СЛС/

Към 11:10 на 04.09.2025 Новините от днес

