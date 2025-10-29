УФР намали лихвите за втори път тази година

Управлението за федералният резерв на САЩ понижи основния си лихвен процент за втори пореден път, продължавайки политиката на парично облекчаване на фона на забавящ се пазар на труда и ограничен достъп до икономически данни вследствие на спирането на работата на правителството, предадоха световните агенции.

С 10 гласа "за" и 2 "против" Федералният комитет за откритите пазари понижи референтния краткосрочен лихвен процент с 0,25 процентни пункта – до диапазонa между 3,75 и 4,00 на сто, което е най-ниското ниво от три години и спад от върха от около 5,4 на сто, поддържан през по-голямата част от миналата година.

Паралелно с решението за лихвите УФР обяви, че ще прекрати свиването на портфейла си от активи на стойност 6,6 трилиона долара на 1 декември, с което слага край на 3,5-годишната кампания за количествено затягане (QT). Централната банка ще продължи да намалява портфейла си от ипотечни ценни книжа, но ще започне да заменя облигациите с краен падеж с краткосрочни държавни книжа, за да намали продължителността на държавния си дългов портфейл.

Членът на УФР Стивън Майрън гласува против решението, като настоя за по-дълбоко намаление от половин процентен пункт, докато президентът на клона на УФР в Канзас Сити Джефри Шмид се противопостави на всяко понижение и подкрепи запазването на текущите нива.

Според Винсент Райнхарт, бивш старши съветник на УФР и настоящ главен икономист в "БиЕнУай Инвестмънтс" (BNY Investments), последните изявления на президента Джером Пауъл и други висши представители на централната банка показват, че спирането на облекчаването ще изисква категорични икономически данни. "При липса на такива данни ще им е трудно да не понижат лихвите отново през декември. По-лесно е да продължат, отколкото да спрат", коментира той.

През 2024 г. УФР понижи лихвите три пъти, но през по-голямата част от 2025 г. запази стабилна политика на фона на висока инфлация и отслабващ пазар на труда.

През последните три месеца до август икономиката е създала средно 29 000 работни места месечно, значително по-малко от 82 000 за същия период година по-рано, сочат данни на Министерството на труда на САЩ. Тези данни, според анализаторите, подхранват предпазливостта на УФР при вземането на следващи решения за паричната политика, тъй като забавянето на заетостта може да се превърне в сигнал за по-дълбоко охлаждане на икономическата активност.

Именно пазарът на труда е в центъра на дебата сред членовете на Комитета. Много от тях смятат, че високите цени, предизвикани от митата на администрацията на президента Доналд Тръмп, няма да се повторят, тъй като пазарът на труда вече губи своята сила и по-слабата заетост ще ограничи инфлационния натиск.

Въпреки това УФР продължава да се сблъсква с разделение на мненията. Малцинство от членовете на Управителния съвет предвижда още две понижения на лихвите до края на годината, докато други смятат, че допълнителни намаления не са оправдани заради устойчивата инфлация, която остава над целта от 2 процента.

Най-новите данни за индекса на потребителските цени показват годишен ръст от 3 на сто, подкрепен от по-високи енергийни разходи и митнически ефекти.

УФР признава, че действа при необичайна несигурност, тъй като спирането на работата на правителството е забавило публикуването на ключови макроикономически отчети. "Като централен банкер бихте се притеснявали, че нещо се случва и вие просто го пропускате", коментира Уилям Инглиш, бивш старши съветник на УФР и професор в Йейлския университет.

В изявлението се признава, че продължаващото спиране на работата на правителството е ограничило достъпа на централните банкери до икономически данни. При описанието на пазара на труда служителите се позовават на равнището на безработицата "през август".



Пазарите реагираха умерено положително на решението, а основните борсови индекси се задържаха близо до рекордни нива, подкрепени от печалбите на големите технологични компании.

Исторически подобни намаления на лихвите по време на икономическа експанзия са редки, но инвеститорите ги възприемат като сигнал за по-дългосрочна стабилност и гъвкавост на паричната политика.

В същото време анализаторите предупреждават, че по-меката политика може да увеличи риска от нов инфлационен натиск, което би принудило УФР на по-късен етап да затегне рязко условията.

Спирането на работата на федералните агенции може да има отрицателно влияние върху икономиката през следващите месеци, в зависимост от неговата продължителност. Около 750 000 федерални служители са напът да останат временно без заплащане, което може да свие потребителските разходи – ключов двигател на икономическия растеж.

Пауъл заяви по-рано, че нараства рискът от отслабване на наемането на работна ръка, което прави този показател толкова важен, колкото и инфлацията при вземането на решения.

Целта на УФР е да доближи основния лихвен процент до "неутрално ниво", което нито ще забавя, нито ще стимулира икономиката.

"Данните за пазара на труда продължават да играят по-голяма роля в дебата", коментира пред Блумбърг Кришна Гуха, ръководител на отдела за глобална политика и стратегия на "Евъркор АйЕсАй" (Evercore ISI).

По думите му, докато централните банкери са доволни от спада на инфлационните очаквания и натиска от заплатите, Пауъл вероятно ще остане фокусиран върху заетостта и ще се стреми да върне УФР към "неутрална политика".

Пауъл ще даде пресконференция 30 минути след оповестяването на решението, като на това заседание няма да бъдат публикувани нови прогнози за лихвите и икономическия растеж.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили критиките си към Пауъл през последните седмици, като го обвини, че е "прекалено колеблив" в паричната си политика и не реагира достатъчно решително на променящите се икономически условия.

По време на посещението си в Азия Тръмп нарече Пауъл "лош човек от УФР", като повтори настояването си за по-съществено понижение на лихвените проценти, за да се стимулира икономическият растеж. От началото на мандата си президентът многократно е изразявал недоволство от независимата позиция на централната банка и от темпото, с което тя реагира на пазарните тенденции. Въпреки този натиск от Белия дом Пауъл досега запазва твърд и спокоен тон, отбелязват анализатори.

"Той би могъл да използва прекъсването на събирането на икономически данни – пряка последица от спирането на работата на държавните институции – като аргумент за запазване на лихвите на текущото им ниво", коментира преди решението Лена Дрегер, директор по научните изследвания в Института за световна икономика в Кил, цитирана от Ен Те Фау.



Мандатът на Джером Пауъл изтича през май 2026 г., а според източници във Вашингтон финансовият министър Скот Бесънт ще представи на президента списък с кандидати за негов наследник след празника на благодарността – 27 ноември.

Очаква се Тръмп да вземе окончателно решение до края на годината.