"Амазон" отчете по-високи приходи и печалба за третото тримесечие заради бързоразвиващия се бизнес с уеб услуги

Американският технологичен концерн "Амазон" (Amazon.com) прогнозира приходи за четвъртото тримесечие значително над очакванията на Уолстрийт, подкрепени от силното търсене на облачни услуги, тъй като компаниите по света продължават да инвестират масово в разработването на софтуер за изкуствен интелект, предаде Ройтерс.

Акциите на "Амазон" поскъпнаха с единадесет процента в удължената търговия, увеличавайки пазарната капитализация на компанията с около 270 милиарда долара. "Амазон Уеб Сървисиз (AWS) расте с темпо, което не сме виждали от 2022 година", заяви главният изпълнителен директор Анди Джаси, подчертавайки силното търсене в областта на изкуствения интелект и инфраструктурните услуги.

Облачното подразделение "Амазон Уеб Сървисиз" отчете 20 процента ръст на приходите за третото тримесечие, завършило през септември, надхвърляйки прогнозите за 17,95 процента. Това помогна на компанията да компенсира по-слабия растеж в електронната търговия, която се подготвя за празничния сезон на фона на слабо потребителско доверие.

"Отчетът потвърждава, че "Амазон" работи на пълни обороти след година на по-слабо представяне", коментира Итън Фелер, стратег по акции в "Закс Инвестмънт Рисърч" (Zacks Investment Research). По думите му въпреки почти нулевия растеж на акциите през годината фундаменталните показатели на компанията са останали стабилни.

"Амазон" прогнозира нетни продажби между 206 и 213 млрд. долара за четвъртото тримесечие, при средна прогноза на анализаторите от 208,12 млрд. долара според данни, събрани от от "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group - LSEG).

Силното представяне на "Амазон Уеб Сървисиз", най-големия доставчик на облачни услуги в света, последва отчетите на конкурентите "Майкрософт" (Microsoft) и "Алфабет" (Alphabet), които също отбелязаха ръст на приходите от своите облачни подразделения — "Азюр" (Azure) и "Гугъл Клауд" (Google Cloud).

"Майкрософт", "Алфабет" и "Мета" (Meta) обявиха планове за по-високи капиталови разходи през следващата година, насочени към инвестиции в чипове, центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект.

Коментарите на Джаси съвпадат с тези на останалите ръководители на големи технологични концерни и показват, че големите технологични компании нямат намерение да ограничават инвестициите си в изкуствен интелект, въпреки опасенията за възможен "инвестиционен балон".

В сряда президентът на УФР Джером Пауъл заяви, че не смята бумa на изкуствения интелект за спекулативен балон, подчертавайки, че днешните лидери в сектора "всъщност имат печалби". По думите му инвестициите в инфраструктурата за изкуствен интелект са основен източник на икономически растеж, но могат да окажат влияние върху пазара на труда.

Облачното поделение формира малко над 15 процента от общите приходи на "Амазон", но носи около 60 процента от оперативната печалба на компанията. Подразделението отчете 17,5 процента ръст на приходите и през второто тримесечие.

Рекламният бизнес също отбеляза силен резултат - приходите нараснаха с 24 процента на годишна база до 17,7 милиарда долара, подпомогнати от по-голям фокус върху спонсорирани продуктови обяви и нови рекламни канали и високотехнологичните колички за пазаруване.

Базираната в Сиатъл компания е отчела разходи от 1,8 милиарда долара за обезщетения при съкращения, след като във вторник съобщи за 14 000 освободени служители като част от план, който може да засегне общо около 30 000 работни места.

Нарушения в работата на "Амазон уеб сървисис" миналата седмица доведоха до прекъсвания на множество интернет услуги по света, включително в британската приходна и митническа агенция (HMRC) и няколко банки във Великобритания, припомня БТА.