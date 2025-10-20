Пазарите през седмицата: инфлационни данни, решения на централни банки и продължаващата бюджетна блокада в САЩ

Измина още една седмица, през която правителството на САЩ продължи да е в състояние на частично спиране на дейността си заради бюджетната блокада. Седмицата бе белязана от нестабилност, тъй като пазарите реагираха на продължаващия търговски спор между САЩ и Китай, както и на нови опасения около банковия сектор във най-голямата световна икономика, които предизвикаха тревога на борсите в края на седмицата.

В резултат на това активите, считани за сигурни убежища, продължиха да се търсят от инвеститорите. Цената на златото се повиши до близо 4400 долара за унция, преди да се понижи с около 2,7 на сто в петък. Спадът настъпи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда за подобряване на отношенията с Китай, отчитайки, че предложените по-рано от него 100-процентни мита ще са "неустойчиви" , както и че предстои среща със президента на азиатската държава Си Цзинпин в Южна Корея.

САЩ: Банковият сектор под натиск, инвеститорите търсят сигурност

Американските акции преживяха смесена седмица и преминаха през период на известно сътресенив в четвъртък, когато натиск оказаха банковите книжа. Американските банки са заели близо 15 милиарда долара от Постоянния репо механизъм (Standing Repo Facility – SRF) на Управлението за федералния резерв (УФР) в сряда и четвъртък – най-голямото заемане за двудневен период от началото на пандемията от Ковид-19.

Това породи безпокойство на пазарите относно състоянието на кредитните пазари и потенциалното отражение върху пазарните оценки, посочва в седмичния си обзор финансовият портал "Пулс". Разпродажбата в четвъртък се пренесе към азиатските борси и оказа натиск върху европейските индекси в петък, като изтри седмичните печалби.

Тези сътресения настъпиха само дни след като големите американски банки отчетоха добри резултати в началото на седмицата. Въпреки колебанията на световните борси фондовете за акции отчетоха приток на капитали за четвърта поредна седмица до 15 октомври, подкрепен от по-умерения тон на президента на УФР Джером Пауъл, който засили очакванията за понижение на лихвените проценти по-късно този месец.

По данни на глобалните агенции инвеститорите са вложили около 2,17 млрд. долара в фондове в акции – ниво, сходно с предходната седмица. Най-силен приток е отчетен към американските и азиатските фондове (по около 1 млрд. долара), докато европейските фондове бележат отлив от 1,62 млрд. долара, прекъсвайки десетседмичен период на нетни покупки. Най-голям интерес е отчетен към фондове, фокусирани върху технологичния и здравния сектор.

Търговският конфликт между САЩ и Китай

Търговското напрежение между САЩ и Китай остава високо. "Изявленията от САЩ често изглеждат противоречиви – от една страна, финансовият министър Скот Бесънт заявява, че страната ще остане твърда, но в същото време поставя въпроса за възможно отлагане на обявените наказателни мита", отбелязва Андреас Уес, анализатор на германската "Комерцбанк" (Commerzbank).

"Китай също не показва готовност за компромис – използва заплахата от ограничения върху износа на редкоземни елементи като аргумент в преговорите и настоява САЩ да преразгледат последните си мерки по отношение на митата", посочва експертът.

"Чувствителността към лоши новини се е повишила", коментира анализаторът Кристиан Апелт от "Ландесбанк Хесен-Тюрингия" (Landesbank Hessen-Thüringen), цитиран от ДПА. "Но дали новите наказателни мита срещу Китай ще бъдат наложени, или загубите на американските банки ще се превърнат в сериозен фактор – това още не е ясно", добавя той.

Юрген Молнар, стратег на капиталовия пазар в търговската компания "Робомаркетс" (Robomarkets), допълва: "Страхът от нова банкова криза измества еуфорията от добрия отчетен сезон и продължаващото силно търсене в областта на изкуствения интелект."

Според него борсите са повлияни и от продължаващия бюджетен спор в САЩ, довел до частично затваряне на федералните ведомства. Това забавя публикуването на икономически данни, включително индекса на потребителските цени за септември.

"На 24 октомври ситуацията ще се проясни", прогнозира анализаторът Кристоф Балц от "Комерцбанк". Той посочва, че макар цените в САЩ да растат по-бързо от целите на УФР, централните банкери възприемат това като временен ефект от митата и очакват инфлацията да отслабне на фона на забавящия се пазар на труда.

Европа: Сезонът на отчетите и макроикономическите очаквания

Началото на сезона на отчетите на компаниите в Европа се очаква да оказва въздействие върху движението на индексите на европейските фондови пазари. В сряда вечерта след затварянето на борсата софтуерният концерн "САП" (SAP) ще публикува резултатите си за тримесечието. В четвъртък следват "Атос софтуер" (Atoss Software), "Ем Те У Аеро Енджинс" (MTU Aero Engines) и концернът за потребителски стоки "Байерсдорф" (Beiersdorf), а в петък – производителят на спортни автомобили "Порше" (Porsche).

"Сезонът на отчетите със сигурност ще донесе разочарования по отношение на прогнозите за печалбите и приходите", коментира Ортай Гелен от компанията за управление на активи "Аксѝя Асет Мениджмънт" (Axia Asset Management). "Динамиката в приходите в момента частично не се основава на фундаментални фактори. На пазара има прекалена еуфория и твърде много очаквания за бъдещето на компаниите", предупреждава той.

Експертите на германската банка "Хелаба" (Helaba) също предупреждават, че инвеститорите вероятно няма да проявят толерантност към пропуски в прогнозите за печалба, особено при технологичните компании, свързани с изкуствения интелект.

Европа, Близък изток и Африка

Акцентът на седмицата за Стария континент ще бъдат експресните данни за индексите на мениджърите по покупките (PMI) за октомври в Западна Европа, съобщава Блумбърг.

"Тези данни ще покажат дали САЩ запазват лидерството си сред развитите икономики, след като растежът отслабна за втори пореден месец през септември", посочва Крис Уилямсън, главен икономист в "Ес енд Пи Глобал Маркет Интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence).

За основните световни икономики експресните индекси на мениджърите по покупките (PMI) ще дадат важна актуализация за устойчивостта на стопанската активност. Като цяло секторът на услугите се възстанови по-силно от производството след шока, предизвикан от митата, въведени през април, коментира Шон Шепли, старши икономист в инвестиционната компания „Алианц Глобал Инвестърс“ (Allianz Global Investors).

В същото време последните данни за индустриалното производство в еврозоната подсказват известна слабост. От една страна, очакваните стойности на индексите Пи Ем Ай не са особено впечатляващи, но от друга – като се има предвид мащабът на увеличените мита от страна на САЩ, остава изненадващо, че показателите се задържат толкова стабилни.

Великобритания също е във фокуса – във вторник ще бъдат публикувани данните за публичните финанси, които ще подготвят почвата за предстоящия бюджет на финансовия министър Рейчъл Рийвс.

Данните за инфлацията, които ще излязат ден по-късно, са ключови и за "Банк ъф Ингланд" (Bank of England), която обмисля ново намаление на лихвите. Очакванията са инфлацията да достигне 4 на сто – най-високото равнище от година и половина.

В еврозоната представители на Европейската централна банка ще говорят преди началото на периода на мълчание. Сред тях са Изабел Шнабел, Филип Лейн и президентът Кристин Лагард.

Франция остава в центъра на вниманието след като премиерът Себастиен Льокорню преживя два вота на недоверие. Изненадващото решение на "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) от петък да понижи кредитния рейтинг на страната утежнява ситуацията. Преди малко повече от месец друга рейтингова агенция - "Фич" (Fitch Rateings) - също понижи с една степен оценката си за втората по големина икономика в еврозоната. Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции, което потенциално би принудило някои фондове със затегнати строги инвестиционни критерии да продават облигациите на страната. В петък се очаква и актуализация от "Мудис" (Moody’s).

Белгия и Швейцария също са в календара на рейтинговите агенции, а в Швейцария във вторник ще бъдат публикувани данни за износа, които ще дадат представа за търговската позиция на страната в края на тримесечието, когато тя бе засегната от най-високите американски мита сред развитите икономики. Правителството вече ревизира надолу прогнозата си за растеж за следващата година.

В Южна Африка се очаква инфлацията да нарасне до 3,4 процента, което ще задържи централната банка предпазливо към бъдещи промени в лихвените проценти. В четвъртък институцията ще публикува полугодишния си преглед на паричната политика, а управителят Лесетя Кганяго ще представи подробности.

В Турция централната банка вероятно ще намали лихвата до 39,5 процента, а Банката на Русия ще обяви новото си решение в петък.

В четвъртък се очаква повратен момент за Швейцарската национална банка, която ще публикува първото си обобщение на обсъжданията по лихвената политика – стъпка към по-голяма прозрачност, вдъхновена от практиките на УФР.

Унгария вероятно ще запази основния си лихвен процент на 6,5 процента, след като Националната банка отхвърли призивите на правителството за облекчаване на политиката.

Турция се очаква да намали лихвите с 100 базисни пункта до 39,5 процента, според проучване на Блумбърг, въпреки че част от анализаторите залагат на пауза заради по-високата от очакваното инфлация от 33,3 процента през септември.

Северна Америка

След забавяне поради бюджетното затваряне Бюрото по статистика на труда се очаква да публикува индекса на потребителските цени за септември в петък. Данните са важни за заседанието на УФР следващата седмица.

Икономистите, анкетирани от Блумбърг, очакват основният индекс да се повиши с 0,3 процента за трети пореден месец, което ще задържи годишното равнище на 3,1 процента. Същите са резултатите и от анкета на Ройтерс.

Въпреки че инфлацията остава над целевото равнище, УФР вероятно ще обяви второ за годината понижение на лихвите. Частните данни – включително за Пи Ем Ай индексите на "Ес енд Пи Глобал" – сочат умерено забавяне на инфлационния натиск. Крис Уилямсън отбелязва, че последните данни за Ми Ем Ай в САЩ също показаха забавяне на инфлационния натиск, свързан с митата, което може да доведе до по-ниска инфлация през следващите месеци, ако се потвърди в предварителните данни за октомври.

В четвъртък се очаква докладът на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти да потвърди слаба активност на пазара на жилища, а в петък докладът за Пи Ем Ай на на "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) вероятно ще покаже умерен растеж на производството и услугите.

Азия

Тази седмица вниманието е насочено към Китай, където в понеделник ще бъдат публикувани данните за брутния вътрешен продукт. Очакванията са за растеж от 4,7 процента на годишна база спрямо 5,2 процента през предходното тримесечие.

Данните за промишленото производство и продажбите на дребно също се очаква да покажат забавяне – съответно ръст от 5 и 3 процента. Междувременно се прогнозира, че инвестициите в дълготрайни активи са се забавили отново през първите девет месеца, като остават без промяна спрямо предходната година. Те са в спад от май насам, въпреки масивното увеличение на държавните заеми, предназначени да подкрепят покупателната способност на местните власти. Публичните разходи за инфраструктура обаче не са достатъчни, за да компенсират спада в инвестициите в жилищно строителство и забавянето на инвестициите в производството.

В Япония в петък ще бъдат публикувани данните за индекса на потребителските цени, които вероятно ще потвърдят, че инфлацията остава над целта на Японската централна банка.

Нова Зеландия ще публикува тримесечните си данни за инфлацията, докато Малайзия, Сингапур и Хонконг ще представят индексите на потребителските цени (CPI) за септември.

"Банк ъф Корея" (Bank of Korea), която държи основната лихва на ниво от 2,5 на сто също ще заседава.

Данните за индексите на мениджърите по покупките (PMI) на Индия за септември вероятно ще покажат, че производствената активност остава стабилна.

В областта на паричната политика Китай вероятно ще запази без промяна основните лихвени проценти по едногодишните и петгодишните кредити при заседанието в понеделник. Банката на Индонезия ще обсъди в сряда възможността за ново понижение на основния лихвен процент, претегляйки благоприятната инфлационна среда спрямо отслабването на националната валута – рупията.

Латинска Америка

В Мексико се очаква втори пореден месец на отрицателни данни за БВП заради по-ограничени публични разходи и търговската политика на Тръмп. В същото време мексиканската централна банка "Банксико" (Banxico) вероятно ще продължи цикъла на парично облекчаване, въпреки че вече извърши десет последователни понижения на лихвите

В Аржентина продължава спадът на икономическата активност, като инфлацията и валутният натиск се засилват.

Индексът на доверието в правителството на университета "Торкуато ди Тела" вероятно ще отчете ново понижение на фона на обезценяването на песото и политическото напрежение преди междинните избори на 26 октомври.

Докладите за инфлацията в средата на месеца от Бразилия и Мексико вероятно ще потвърдят, че ценовият натиск в двете икономики остава висок. Анализатори отбелязват, че тези данни едва ли ще доведат до промени в текущата парична политика.

Очаква се централната банка на Бразилия да запази основния си лихвен процент на равнище от 15 на сто до 2026 г. поради устойчиво високите базисни показатели за инфлация. .