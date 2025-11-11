Книгата „Капиталът на доверието“ на д-р Пламен Русев бе представена в Аулата на Софийския университет

Книгата „Капиталът на доверието“ на д-р Пламен Русев, изпълнителен председател на Фондация „Уебит“ (Webit Foundation), беше представена тази вечер в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На събитието, което събра представители на академичните среди, бизнеса и медиите, д-р Русев сподели своите виждания за бъдещето на човечеството в епохата на изкуствения интелект и за доверието като най-ценен капитал на модерното общество.

В рамките на представянето той изнесе лекция, в която постави акцент върху теми като човешкото поведение, съчувствието и границите между човека и машината. И отбеляза, че в бъдеще единственото, което ще отличава човека от изкуствения интелект, е способността му да съчувства, да вярва и да изгражда доверие.

„Изкуственият интелект (ИИ) може да бъде по-бърз, по-ефективен и по-точен от нас, но не може да замести човешката връзка и емоцията“, подчерта д-р Русев.

В книгата си авторът разглежда понятието „агентност“ – способността да вземаме самостоятелни решения – и поставя въпроса докъде се простират границите на машинното мислене. Той посочва, че изкуственият интелект вече притежава известна автономност, но липсата на доверие остава фундаменталната разлика между него и човека.

Според д-р Русев доверието е основата на устойчивите взаимоотношения – както между хората, така и между държавите и технологиите. „Доверието е проста, но мощна формула – броят на истинските обещания минус броят на нарушените обещания“, обясни той.

По време на представянето авторът проведе интерактивен експеримент с публиката, насочен към измерване на нивото на доверие, като предизвика присъстващите да се замислят върху собствените си възприятия за сигурност и страх.

„Страхът е усещане за несигурност в бъдещето. Хората често живеят между страха от утрешния ден и съжалението за миналото“, каза Русев, добавяйки, че именно способността да вярваме прави човека различен от машината.

Русев припомни, че през 2016 г. е представил 10 прогнози за следващите 10 години, от които осем вече са реалност, а останалите две са в процес на сбъдване. В новата си прогноза д-р Русев предвижда, че до 2040 г. човечеството ще се раздели на три типа хора – делегиращи, които оставят ИИ да взема решения; интегратори, които работят с ИИ като партньори; и пазители, които отхвърлят ИИ и запазват човешките умения.

Авторът сподели, че целта му е „да помогне на хората да станат по-добри, а не просто по-ефективни“.