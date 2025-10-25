Подробно търсене

Европейската рейтингова агенция "Скоуп" понижи кредитния рейтинг на САЩ до AA- заради отслабване на стандартите в управлението

Бойчо Попов
Европейската рейтингова агенция "Скоуп" понижи кредитния рейтинг на САЩ до AA- заради отслабване на стандартите в управлението
Европейската рейтингова агенция "Скоуп" понижи кредитния рейтинг на САЩ до AA- заради отслабване на стандартите в управлението
Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson, архив
Берлин ,  
25.10.2025 10:47
 (БТА)

Eвропейската рейтингова агенция "Скоуп" (Scope Ratings) понижи кредитния рейтинг на Съединените щати от AA на AA-, като за основен мотив посочи влошените стандарти на управление и нарастващата политическа непредсказуемост, предаде ДПА. 

Перспективата обаче беше повишена от "негативна" на "стабилна", се посочва в официалното становище на базираната в Берлин финансова агенция.

"Отслабването на стандартите в управлението, особено подкопаването на установеното разделение на властите, намалява предвидимостта и стабилността на американската политика", заявяват анализаторите на "Скоуп". По думите им това поведение се проявява и в митническата и търговската политика на Вашингтон, което увеличава риска от грешки в ежедневното управление. 

Агенцията изтъква като тревожна тенденция "нарастващата концентрация на власт в изпълнителната власт", която според нея заобикаля контрола от Конгреса и съдебната система.

"Правителството многократно е пренебрегвало съдебни решения, поставяло е под въпрос авторитета на съдилищата и е изтласквало независимите институции в периферията", отбелязва рейтинговата агенция.

Негативен пример, според експертите, са многобройните президентски укази, с които президентът Доналд Тръмп еднолично налага политиката си.

Анализаторите посочват и нарастващата политическа поляризация, която се проявява в настоящата бюджетна блокада – втората по продължителност в историята на САЩ. Това разделение затруднява постигането на компромиси и провеждането на реформи в ключови области като данъци, здравеопазване и пенсионна система, се подчертава в доклада.

Освен политическите фактори и финансовото състояние на страната също поражда безпокойство.

САЩ са силно задлъжнели, а нарастващ дял от приходите отива за обслужване на лихвите. Ако не бъдат предприети мерки, дълговото съотношение може да достигне 140 процента от БВП до 2030 г., предупреждават експертите.

Допълнителен натиск върху бюджета оказва и приетият през лятото "Голям красив закон" (Big Beautiful Bill), който увеличава държавните разходи в редица области въпреки опозицията в Конгреса.

Въпреки понижението агенцията отбелязва, че рейтингът на САЩ остава подкрепен от "здравата, конкурентоспособна и силно диверсифицирана икономика", високото доверие в американските държавни облигации, ролята на долара като световна резервна валута и авторитета на Управлението за федерален резерв.

Въпреки това "Скоуп" предупреждава за нарастващ риск от политически натиск върху Федералния резерв.

"Продължаващите опити на администрацията на Тръмп да влияе върху решенията на централната банка могат да попречат на Фед да постигне дългосрочната си цел за инфлация от 2 процента", се казва в анализа.

Агенцията е сравнително нов играч в рейтинговия сектор и от 2023 г. е първата европейска агенция, призната от Европейската централна банка.

До момента глобалният рейтингов пазар се доминира от американските агенции "Стандард енд Пуърс" (S&P Global), "Мудис" (Moody’s) и "Фич" (Fitch).

/БП/

Свързани новини

20.10.2025 08:00

Пазарите през седмицата: инфлационни данни, решения на централни банки и продължаващата бюджетна блокада в САЩ

Още една седмица мина, а правителството на САЩ продължава да е в състояние на частично спиране на дейността си заради бюджетната блокада. Седмицата бе белязана от нестабилност, тъй като пазарите реагираха на продължаващата патова ситуация между САЩ
09.09.2025 17:59

Финансите на американските потребители са стабилни с добър кредитен рейтинг, обяви финансовият директор на "Уелс Фарго"

Американските потребители увеличават разходите си и плащат задълженията си навреме, което показва запазващо се финансово благополучие. Това заяви днес главният финансов директор на "Уелс Фарго" (Wells Fargo) Майк Сантомасимо, цитиран от Ройтерс. Той
19.08.2025 08:30

"Стандард енд Пуърс" потвърди кредитния рейтинг на САЩ и обяви, че приходите от мита могат да компенсират увеличаването на дефицита

"Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на САЩ на ниво "AA+". Международната рейтингова агенция посочи, че приходите от митата, които президентът Доналд Тръмп наложи върху вноса, ще компенсират фискалното
29.07.2025 12:00

Повишението на търговските мита на САЩ няма да доведе до незабавно понижение на кредитните рейтинги в ЕС, заявиха от "Фич"

Рязкото увеличение на търговските мита, наложени от САЩ върху държавите членки на Европейския съюз, няма да предизвика незабавно понижение на суверенния кредитен рейтинг, но може да увеличи вече съществуващите напрежения, заяви рейтинговата агенция

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:56 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация