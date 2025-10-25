Европейската рейтингова агенция "Скоуп" понижи кредитния рейтинг на САЩ до AA- заради отслабване на стандартите в управлението

Eвропейската рейтингова агенция "Скоуп" (Scope Ratings) понижи кредитния рейтинг на Съединените щати от AA на AA-, като за основен мотив посочи влошените стандарти на управление и нарастващата политическа непредсказуемост, предаде ДПА.

Перспективата обаче беше повишена от "негативна" на "стабилна", се посочва в официалното становище на базираната в Берлин финансова агенция.

"Отслабването на стандартите в управлението, особено подкопаването на установеното разделение на властите, намалява предвидимостта и стабилността на американската политика", заявяват анализаторите на "Скоуп". По думите им това поведение се проявява и в митническата и търговската политика на Вашингтон, което увеличава риска от грешки в ежедневното управление.

Агенцията изтъква като тревожна тенденция "нарастващата концентрация на власт в изпълнителната власт", която според нея заобикаля контрола от Конгреса и съдебната система.

"Правителството многократно е пренебрегвало съдебни решения, поставяло е под въпрос авторитета на съдилищата и е изтласквало независимите институции в периферията", отбелязва рейтинговата агенция.

Негативен пример, според експертите, са многобройните президентски укази, с които президентът Доналд Тръмп еднолично налага политиката си.

Анализаторите посочват и нарастващата политическа поляризация, която се проявява в настоящата бюджетна блокада – втората по продължителност в историята на САЩ. Това разделение затруднява постигането на компромиси и провеждането на реформи в ключови области като данъци, здравеопазване и пенсионна система, се подчертава в доклада.

Освен политическите фактори и финансовото състояние на страната също поражда безпокойство.

САЩ са силно задлъжнели, а нарастващ дял от приходите отива за обслужване на лихвите. Ако не бъдат предприети мерки, дълговото съотношение може да достигне 140 процента от БВП до 2030 г., предупреждават експертите.

Допълнителен натиск върху бюджета оказва и приетият през лятото "Голям красив закон" (Big Beautiful Bill), който увеличава държавните разходи в редица области въпреки опозицията в Конгреса.

Въпреки понижението агенцията отбелязва, че рейтингът на САЩ остава подкрепен от "здравата, конкурентоспособна и силно диверсифицирана икономика", високото доверие в американските държавни облигации, ролята на долара като световна резервна валута и авторитета на Управлението за федерален резерв.

Въпреки това "Скоуп" предупреждава за нарастващ риск от политически натиск върху Федералния резерв.

"Продължаващите опити на администрацията на Тръмп да влияе върху решенията на централната банка могат да попречат на Фед да постигне дългосрочната си цел за инфлация от 2 процента", се казва в анализа.

Агенцията е сравнително нов играч в рейтинговия сектор и от 2023 г. е първата европейска агенция, призната от Европейската централна банка.

До момента глобалният рейтингов пазар се доминира от американските агенции "Стандард енд Пуърс" (S&P Global), "Мудис" (Moody’s) и "Фич" (Fitch).