Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Малайзия

Иво Тасев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е посрещнат от премиера на Малайзия Ануар Ибрахим при пристигането си в Куала Лумпур днес. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Куала Лумпур,  
26.10.2025 04:32
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Малайзия днес, предаде Франс прес.

Тръмп обяви, че ще присъства на подписването на мирното споразумение в Куала Лумпур, потвърждаващо прекратяването на огъня между Тайланд и Камбоджа.

Планирано е и негово участие в днешната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Малайзия е първата спирка от азиатското турне на Тръмп - първо, откакто той се върна на власт в Белия дом на 20 януари тази година. Президентът републиканец трябва да посети и Япония, и Южна Корея, където да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК).

/ИТ/

