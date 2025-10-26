Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Малайзия днес, предаде Франс прес.

Тръмп обяви, че ще присъства на подписването на мирното споразумение в Куала Лумпур, потвърждаващо прекратяването на огъня между Тайланд и Камбоджа.

Планирано е и негово участие в днешната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Малайзия е първата спирка от азиатското турне на Тръмп - първо, откакто той се върна на власт в Белия дом на 20 януари тази година. Президентът републиканец трябва да посети и Япония, и Южна Корея, където да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК).