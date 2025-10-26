Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в Малайзия в присъствието на Тръмп разширено споразумение за спиране на огъня

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха днес в малайзийската столица Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия петдневен пограничен конфликт между двете страни, предаде Ройтерс.

Документът скрепя примирието, договорено от Тайланд и Камбоджа преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, като предупреди, че в противен случай преговорите им с Вашингтон в областта на търговията може да бъдат замразени.

Споразумението бе сключено от премиерите на Камбоджа и Тайланд, Хун Манет и Анутин Чарнвиракул.

През юли въоръжените сили на Тайланд и Камбоджа участваха ожесточени боеве по 800-километровата граница между двете страни. Повече от 40 души бяха убити, а стотици хиляди - разселени от пограничните райони.

Осемнадесет войници от Камбоджа все още са държани като военнопленници в Тайланд. Сега те ще бъдат освободени, каза Тръмп и добави, че е горд, че е допринесъл за разрешаването на този конфликт.



Министерството на отбраната на Тайланд отбеляза, че мирното споразумение включва изтегляне на тежките оръжия от граничната зона и съвместното ѝ разминиране.

Подписването на споразумението бе първата спирка на американския президент от азиатското му турне, по време на което той е предвидено да се срещне с китайския си колега Си Цзинпин.