Президентът на САЩ обяви, че Тайланд и Камбоджа ще подпишат мирно споразумение веднага щом той пристигне в Малайзия

Иво Тасев
Доналд Тръмп говори пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" на път за Малайзия. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Куала Лумпур,  
26.10.2025 03:45
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа ще бъде подписано в Малайзия днес веднага след пристигането му в Куала Лумпур днес, предаде Франс прес.

Визитата на Тръмп, част от първата му азиатска обиколка от завръщането му в Белия дом през януари, съвпада със срещата на върха на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул, който се съобразява с траура в памет на кралицата майка Сирикит, заяви намерението си да пътува за Малайзия и поиска мирното споразумение да бъде подписано днес рано сутринта.

"За да удовлетворим всички за това важно събитие, ще подпишем мирното споразумение веднага щом пристигна“, каза Тръмп в публикация в своята платформа "Трут соушъл" от борда на самолета +Еър Форс 1". Той изказа съболезнованията си на "великия народ на Тайланд“.

Президентът републиканец взе участие в преговорите, довели до прекратяване на огъня между Банкок и Пномпен.

Освен това държавният глава на САЩ изрази готовност за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на азиатското си турне.

"Ако искате да разпространите информацията, аз съм отворен за това“, каза той вчера.

 

