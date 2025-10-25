Подробно търсене
ОБЗОР

Ще бъде ли визитата на Тръмп в Япония първото изпитание за външнополитическите амбиции на новата японска министър-председателка Такаичи

Алексей Маргоевски, БТА
Ще бъде ли визитата на Тръмп в Япония първото изпитание за външнополитическите амбиции на новата японска министър-председателка Такаичи
Ще бъде ли визитата на Тръмп в Япония първото изпитание за външнополитическите амбиции на новата японска министър-председателка Такаичи
Новата японска министър-председателка Санае Такаичи. Снимка: AP/Eugene Hoshiko
София,  
25.10.2025 23:54
 (БТА)

Само след два дни американският президент Доналд Тръмп ще пристигне на официална визита в Япония – една от спирките на азиатската му обиколка, която включва Малайзия и Южна Корея.

По-рано днес новата японска министър-председателка Санае Такаичи обяви, че е имала “откровен телефонен разговор“ с Тръмп, предаде Франс прес.

“С него съм решена да издигна съюза между Япония и САЩ на още по-големи висоти“, написа в социалната платформа "Екс" Такаичи. Японската премиерка определи американския президент като “много жизнерадостен и забавен човек“.

Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) е заявила ясно пред Тръмп, че укрепването на двустранните отношения “в областта на дипломацията и сигурността“ е неин “основен приоритет“. Президентът на САЩ иска от Япония, както и от други съюзници, увеличение на разходите за отбрана.

Вчера - в първата си общополитическа реч - японската министър-председателка обяви, че ще повиши разходите за отбрана до 2 процента от БВП още през следващата финансова година - с две години по-рано от предвиденото, отбелязва АФП. Освен това тя заяви намерение за преговори с Русия по сложни въпроси като подписване на мирен договор и статута на Курилските острови.

Макар новият твърдолинеен коалиционен партньор на японския премиер – Партията на японското възстановяване (ПЯВ), да подкрепя нейните амбиции в областта на външната политика и сигурността и да е благосклонен към настоятелността на Тръмп за по-големи отбранителни разходи, крехкото мнозинство в парламента може да ограничи действията ѝ, посочва Ройтерс.

“Тя е консервативна, иска да увеличи разходите за отбрана и е застъпничка на тезата “Япония на първо място“. Ако е уязвима по отношение на Тръмп, то това произтича от относително нестабилната ѝ позиция в страната“, коментира професор Майкъл Грийн, директор на Центъра за изследвания на САЩ в Австралия и бивш високопоставен служител в Съвета за национална сигурност на САЩ.

Такаичи имаше само няколко дни, за да се подготви за първите си лични разговори с Тръмп, след като във вторник стана първата жена министър-председател на Япония. Те може да разговарят още на срещата на регионалния блок АСЕАН в Малайзия утре, преди да имат официални преговори в Токио в понеделник, отбелязва Ройтерс.

Според мненията в дипломатическите среди на САЩ тя "със сигурност ще има бойното си кръщение на дипломатическия фронт“ като премиер.

Въпреки това нейната политическа слабост в парламента ще ограничи това, което тя може да обещае на Тръмп по отношение на разходите за отбрана, заяви професорът от Токийския университет Рио Сахаши.

“Повишаването на разходите за отбрана винаги е било на дневен ред, но истинският проблем е бюджетът“, каза той и добави: “Съмнително е, че правителство с толкова слаба позиция може да реши да скочи до 3 процента“.

Макар Такаичи да спечели достатъчно гласове в долната камара на парламента - Камарата на представителите (Сангиин), за да стане министър-председател, нейният блок все пак ще трябва да търси подкрепата на опозицията, за да приеме ключови законопроекти. Товае е предизвикателство, с което нейният ментор - бившият премиер Шиндзо Абе никога не се е сблъсквал, обръща внимание Ройтерс.

“Ако Тръмп я притисне за конкретно число, това може да доведе до първоначални търкания“, каза експертът по отбранителната политика на Япония Джефри Хорнунг от мозъчния тръст Корпорация РАНД. "Няма да ме изненада, ако той каже: “Вие сте първостепенен съюзник, трябва да достигнете 3 процента, дори 5 процента“, отбелязва Хорнунг.

За да спечели благоразположението на Тръмп, което би могло да укрепи позициите ѝ в страната, Такаичи планира да представи пакет поръчки от САЩ, от пикапи “Форд“ Ф-150 и соя до природен газ и списък с потенциални американски инвестиции, съобщиха източници пред Ройтерс.

Вдовицата на Абе, който бе убит през 2022 г., Акие ще се срещне с Тръмп. Служителите на Такаичи може дори да го заведат на голф игрището, където той и Абе са играли по време на последната му визита през 2019 г., съобщиха японски медии.

/ИТ/

Свързани новини

24.10.2025 15:31

Япония вдигна изтребители, след като руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море

Япония съобщи, че е вдигнала изтребители, които да наблюдават руските военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано близо до японското въздушно пространство, предаде Ройтерс.
24.10.2025 12:11

Доналд Тръмп и Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица, заявиха южнокорейските власти

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица за срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, заявиха днес южнокорейските власти, цитирани от южнокорейската новинарска агенция Йонхап.Съобщено бе, че южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещне с Доналд Тръмп на 29 октомври и със Си Цзинпин на 1 ноември.
22.10.2025 15:00

Срещата на върха на АСЕАН в Малайзия: на какво залага регионът на срещата в неделя и защо това има значение за ЕС и България

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще събере своите лидери в неделя за 47-ата среща на върха на АСЕАН и свързаните с нея срещи в Куала Лумпур.
22.10.2025 11:31

ФНА: Първата жена премиер на Япония е символ на прогрес и равенство между половете, заяви филипинският президент

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши поздрави Санае Такаичи по повод историческото ѝ избиране за първата жена премиер на Япония, като определи това събитие като значим момент за демокрацията и равенството между половете, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).
21.10.2025 12:10

Първата жена премиер на Япония Санае Такаичи пише история, заяви Урсула фон дер Лайен

Санае Такаичи – първата жена премиер на Япония, пише история, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес. "Вие пишете история, ставайки първата жена премиер на Япония. С нетърпение очаквам да работим с
21.10.2025 09:44

Парламентът на Япония избра Санае Такаичи за първата жена премиер на страната

Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Санае Такаичи беше избрана днес за първата жена премиер на Япония след гласуване в Камарата на представителите на парламента (долната камара - Сангиин), предаде японската новинарска агенция Киодо.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:45 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация