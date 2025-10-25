Ще бъде ли визитата на Тръмп в Япония първото изпитание за външнополитическите амбиции на новата японска министър-председателка Такаичи

Само след два дни американският президент Доналд Тръмп ще пристигне на официална визита в Япония – една от спирките на азиатската му обиколка, която включва Малайзия и Южна Корея.

По-рано днес новата японска министър-председателка Санае Такаичи обяви, че е имала “откровен телефонен разговор“ с Тръмп, предаде Франс прес.

“С него съм решена да издигна съюза между Япония и САЩ на още по-големи висоти“, написа в социалната платформа "Екс" Такаичи. Японската премиерка определи американския президент като “много жизнерадостен и забавен човек“.

Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) е заявила ясно пред Тръмп, че укрепването на двустранните отношения “в областта на дипломацията и сигурността“ е неин “основен приоритет“. Президентът на САЩ иска от Япония, както и от други съюзници, увеличение на разходите за отбрана.

Вчера - в първата си общополитическа реч - японската министър-председателка обяви, че ще повиши разходите за отбрана до 2 процента от БВП още през следващата финансова година - с две години по-рано от предвиденото, отбелязва АФП. Освен това тя заяви намерение за преговори с Русия по сложни въпроси като подписване на мирен договор и статута на Курилските острови.

Макар новият твърдолинеен коалиционен партньор на японския премиер – Партията на японското възстановяване (ПЯВ), да подкрепя нейните амбиции в областта на външната политика и сигурността и да е благосклонен към настоятелността на Тръмп за по-големи отбранителни разходи, крехкото мнозинство в парламента може да ограничи действията ѝ, посочва Ройтерс.

“Тя е консервативна, иска да увеличи разходите за отбрана и е застъпничка на тезата “Япония на първо място“. Ако е уязвима по отношение на Тръмп, то това произтича от относително нестабилната ѝ позиция в страната“, коментира професор Майкъл Грийн, директор на Центъра за изследвания на САЩ в Австралия и бивш високопоставен служител в Съвета за национална сигурност на САЩ.

Такаичи имаше само няколко дни, за да се подготви за първите си лични разговори с Тръмп, след като във вторник стана първата жена министър-председател на Япония. Те може да разговарят още на срещата на регионалния блок АСЕАН в Малайзия утре, преди да имат официални преговори в Токио в понеделник, отбелязва Ройтерс.

Според мненията в дипломатическите среди на САЩ тя "със сигурност ще има бойното си кръщение на дипломатическия фронт“ като премиер.

Въпреки това нейната политическа слабост в парламента ще ограничи това, което тя може да обещае на Тръмп по отношение на разходите за отбрана, заяви професорът от Токийския университет Рио Сахаши.

“Повишаването на разходите за отбрана винаги е било на дневен ред, но истинският проблем е бюджетът“, каза той и добави: “Съмнително е, че правителство с толкова слаба позиция може да реши да скочи до 3 процента“.

Макар Такаичи да спечели достатъчно гласове в долната камара на парламента - Камарата на представителите (Сангиин), за да стане министър-председател, нейният блок все пак ще трябва да търси подкрепата на опозицията, за да приеме ключови законопроекти. Товае е предизвикателство, с което нейният ментор - бившият премиер Шиндзо Абе никога не се е сблъсквал, обръща внимание Ройтерс.

“Ако Тръмп я притисне за конкретно число, това може да доведе до първоначални търкания“, каза експертът по отбранителната политика на Япония Джефри Хорнунг от мозъчния тръст Корпорация РАНД. "Няма да ме изненада, ако той каже: “Вие сте първостепенен съюзник, трябва да достигнете 3 процента, дори 5 процента“, отбелязва Хорнунг.

За да спечели благоразположението на Тръмп, което би могло да укрепи позициите ѝ в страната, Такаичи планира да представи пакет поръчки от САЩ, от пикапи “Форд“ Ф-150 и соя до природен газ и списък с потенциални американски инвестиции, съобщиха източници пред Ройтерс.

Вдовицата на Абе, който бе убит през 2022 г., Акие ще се срещне с Тръмп. Служителите на Такаичи може дори да го заведат на голф игрището, където той и Абе са играли по време на последната му визита през 2019 г., съобщиха японски медии.