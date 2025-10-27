Подробно търсене

Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Куала Лумпур, Токио,  
27.10.2025 04:58
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отпътува от Малайзия за Япония, предадоха световните агенции.

По-късно днес Тръмп ще бъде приет в Токио от новата японска премиерка Санае Такаичи и от японския император Нарухито.

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където в четвъртък ще има среща с китайския си колега Си Цзинпин, припомня Франс прес. Двамата биха могли да подпишат търговско споразумение по време на тази среща.

Същевременно днес беше назначен нов временно изпълняващ длъжността американски посланик в Южна Корея, предаде Ройтерс. Това е Кевин Ким, който преди това е бил високопоставен дипломат в Бюрото за Източна Азия  и Тихоокеанските въпроси към Държавния департамент и заместник помощник секретар за Япония, Южна Корея и Монголия. 

 

/ГГ/

