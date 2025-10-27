Подробно търсене
Божидар Захариев
Тръмп заяви, че няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи
Американският президент Доналд Тръмп - снимка: AP/Mark Schiefelbein
"Еър форс уан"/Токио,  
27.10.2025 09:10
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи, предаде Ройтерс.

Тръмп каза това пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс едно", на път за Япония.

Президентът окачестви Такаичи като "голям съюзник" на покойния японски премиер Шиндзо Абе.

"Нямам търпение да се срещна с новия премиер. Чух феноменални неща", каза американският лидер.

Доналд Тръмп продължава в Япония азиатската си обиколка, след като посети вчера Малайзия. Освен с Такаичи той има планирана среща и с японския император Нарухито.

Тръмп ще бъде в Япония днес и утре, а в сряда и четвъртък ще бъде в Южна Корея. Той не изключва, ако е необходимо, да удължи престоя си в Азия, отбелязва Франс прес.

Тръмп каза още пред журналистите в "Еър форс уан", че много би се радвал по време на обиколката си да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

/БЗ/

Свързани новини

27.10.2025 06:41

Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща
27.10.2025 04:58

Тръмп отпътува от Малайзия за Япония

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отпътува от Малайзия за Япония, предадоха световните агенции. По-късно днес Тръмп ще бъде приет в Токио от новата японска премиерка Санае Такаичи и от японския император Нарухито. След Япония Тръмп ще отпътува за Южна
27.10.2025 03:24

Преди срещата между Тръмп и Си, Китай съобщи, че китайски бомбардировачи са летели в близост до Тайван

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите
26.10.2025 15:10

САЩ подписаха търговски споразумения с Тайланд, Камбоджа и Малайзия и се доближиха до сделки с Китай и Виетнам

Съединените щати подписаха поредица от нови търговски споразумения с държави от Югоизточна Азия, с което администрацията на президента Доналд Тръмп засилва икономическото си присъствие в региона и се стреми да ограничи зависимостта от китайски
26.10.2025 12:13

Тръмп и финансовият министър на САЩ Бесънт са уверени в постигането на търговска сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин, с когото се очаква да се срещне следващата седмица. Изявлението му дойде след приключването на двудневни дискусии между
26.10.2025 12:02

Тръмп обяви, че може да постигне споразумения с Бразилия на срещата си с Лула в Куала Лумпур

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да постигне някои споразумения по време на предстоящата си днес в Малайзия среща със своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.
26.10.2025 11:11

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в Малайзия в присъствието на Тръмп разширено споразумение за спиране на огъня

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия петдневен пограничен конфликт между двете страни, предаде Ройтерс.
26.10.2025 07:56

Доналд Тръмп подписа икономически споразумения с Тайланд и Камбоджа

Американският президент Доналд Тръмп подписа по време на регионална среща на върха днес споразумение с Камбоджа за реципрочна търговия и споразумение с Тайланд за критичните минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.
26.10.2025 07:20

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в Малайзия разширено споразумение за спиране на огъня в присъствието на Тръмп

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха днес в малайзийската столица Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт, предаде Ройтерс.
26.10.2025 07:18

Търговският представител на САЩ каза в Малайзия, че преговорите с Китай вървят към споразумение, което ще бъде разгледано от лидерите

Търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви днес в малайзийската столица Куала Лумпур американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.
26.10.2025 06:27

Белият дом обяви официално, че Тръмп ще се срещне с бразилския президент в Куала Лумпур днес

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

