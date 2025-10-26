Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в Малайзия разширено споразумение за спиране на огъня в присъствието на Тръмп

Подробно търсене

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори днес в Куала Лумпур пред премиерите на Малайзия - Ануар Ибрахим, на Тайланд - Анутин Чарнвиракул, и на Камбоджа - Хун Манет (от ляво надясно), при подписването на тайландско-камбоджанското мирно споразумение. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха днес в малайзийската столица Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт, предаде Ройтерс.

Документът скрепя примирието, договорено от двете страни преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, тъй като иначе рискуват търговските им преговори с Вашингтон да бъдат замразени.

Споразумението бе сключено от премиерите на Камбоджа - Хун Манет, и на Тайланд - Анутин Чарнвиракул.

 

