Доналд Тръмп подписа икономически споразумения с Тайланд и Камбоджа

Десислава Иванова
От ляво надясно: малайзийският премиер Ануар Ибрахим, тайландският му колега Анутин Чарнвиракул, премиерът на Камбоджа Хун Манет и президентът на САЩ Доналд Тръмп след подписването в Куала Лумпур на споразумението за спиране на огъня между Тайланд и Камбоджа, 26 октомври 2025 г. Снимка: Mohd Rasfan/Пул фото чрез АП
Куала Лумпур,  
26.10.2025 07:56
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп подписа по време на регионална среща на върха днес споразумение с Камбоджа за реципрочна търговия и споразумение с Тайланд за критичните минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.

Говорител на Белия дом заяви, че президентът ще подпише също споразумение за критичните минерали с Малайзия в хода на срещата на високо равнище на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур.

Сделките бяха сключени след церемония в присъствието на Тръмп, на която премиерите на Тайланд и Камбоджа - Хун Манет и Анутин Чарнвиракул - подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни.

