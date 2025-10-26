Доналд Тръмп подписа икономически споразумения с Тайланд и Камбоджа

site.btaДоналд Тръмп подписа икономически споразумения с Тайланд и Камбоджа
Американският президент Доналд Тръмп подписа по време на регионална среща на върха днес споразумение с Камбоджа за реципрочна търговия и споразумение с Тайланд за критичните минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.
Говорител на Белия дом заяви, че президентът ще подпише също споразумение за критичните минерали с Малайзия в хода на срещата на високо равнище на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур.
Сделките бяха сключени след церемония в присъствието на Тръмп, на която премиерите на Тайланд и Камбоджа - Хун Манет и Анутин Чарнвиракул - подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни.
