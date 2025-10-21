АКП: Камбоджа и Тайланд откриха извънредната среща на Съвместната комисия за демаркация на границата

Представители на Камбоджа и Тайланд се срещнаха тази сутрин в тайландската провинция Чантабури за заседание на Съвместната комисия за демаркация на сухопътната граница между двете страни, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП.

От Пномпен пристигнаха експерти от Държавния секретариат по граничните въпроси на Камбоджа, които ще разговарят със съветници от тайландското Външно министерство.

По време на срещата делегациите обсъждат резултатите от предишното заседание през юни, състояло се в Камбоджа, както и конкретни случаи в някои погранични селища. Очаква се разговорите да обхванат и други въпроси, свързани с граничното сътрудничество.

Преди пленарната сесия ръководителите на двете делегации се срещнаха при закрити врата.

Заседанието на Съвместната комисия за демаркация потвърждава усилията и ангажимента на Камбоджа и Тайланд да решават граничните си проблеми мирно, чрез диалог и взаимно разбирателство, отбелязва АКП.



(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и АКП)