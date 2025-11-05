АКП: Камбоджа търси партньорство с американска технологична компания за развиване на зелена енергия

Вицепремиерът на Камбоджа Сун Чантхол се срещна с Джордж Пикарт, директор „Въпроси на управлението и глобалната политика“ на енергийната компания „GE Vernova“, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. На срещата, проведена във Вашингтон, окръг Колумбия, Чантхол запозна представителя на американската компания с визията на Кралство Камбоджа за изграждане на стабилна, достъпна и екологична енергийна система.

Той също така подчерта важната роля на „GE Vernova“ в подпомагането на Камбоджа в стремежа си да укрепи своята мрежова инфраструктура и да приеме възобновяемата енергия в съответствие с настоящите световни тенденции.

Вицепремиерът поиска от енергийната компания да обмисли разширяване на инвестиционните си дейности отвъд настоящото присъствие в Камбоджа, като се съсредоточи върху решения като внос на технологии за управление и съхранение на енергия за подобряване на енергийната ефективност в цялата страна.

Джордж Пикарт изрази високата си оценка за икономическия напредък на Камбоджа и се съгласи, че развитието на енергийния сектор е ключово за бъдещия икономически растеж.

От името на „GE Vernova“ той също изрази готовността си да продължи да предоставя техническа подкрепа и консултации на съответните камбоджански институции, особено по отношение на формулирането на дългосрочни енергийни политики и прилагането на международни стандарти.

Срещата потвърди съвместния ангажимент между Камбоджа и „GE Vernova“ за засилване на сътрудничеството по ключови инфраструктурни проекти в Камбоджа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)