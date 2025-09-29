АКП: Камбоджанският министър на туризма призова японска авиокомпания да възстанови директните полети между Япония и Камбоджа

Министърът на туризма на Камбоджа Хуот Хак, официално призова японската авиокомпания All Nippon Airways (ANA) да възобнови директните полети между Япония и Камбоджа, предаде японската новинарска агенция АКП.

Искането беше отправено по време на двустранна среща с представителя на ANA Ейджи Ямакита, проведена в кулоарите на Japan Tourism Expo 2025 и кръгла маса на министрите на туризма в японския град Нагоя.

Министър Хуот Хак изрази дълбоката си благодарност към ANA за дългогодишния и значителен принос за растежа на туристическата индустрия на Камбоджа. Той подчерта ключовата роля на авиокомпанията в популяризирането на туристическия потенциал на Камбоджа и транспортирането на значителен брой японски и международни посетители.

В апела си министърът подчерта причините за възстановяването на маршрута. Той посочи стабилните туристически перспективи на Камбоджа, мирът и сигурността, както и напредналите оперативни възможности на новото международно летище Течо като ключови фактори, благоприятстващи възобновяването на директните въздушни връзки.

