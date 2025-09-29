Подробно търсене

АКП: Камбоджанският министър на туризма призова японска авиокомпания да възстанови директните полети между Япония и Камбоджа

Александър Евстатиев
АКП: Камбоджанският министър на туризма призова японска авиокомпания да възстанови директните полети между Япония и Камбоджа
АКП: Камбоджанският министър на туризма призова японска авиокомпания да възстанови директните полети между Япония и Камбоджа
Камбоджанският министър на туризма Хуот Хат (вдясно) и представителят на японската авиокомпания ANA Еиджи Ямакита. Снимка: АКП
Пномпен,  
29.09.2025 14:06
 (БТА)

Министърът на туризма на Камбоджа Хуот Хак, официално призова японската авиокомпания All Nippon Airways (ANA) да възобнови директните полети между Япония и Камбоджа, предаде японската новинарска агенция АКП.

Искането беше отправено по време на двустранна среща с представителя на ANA Ейджи Ямакита, проведена в кулоарите на Japan Tourism Expo 2025 и кръгла маса на министрите на туризма в японския град Нагоя. 

Министър Хуот Хак изрази дълбоката си благодарност към ANA за дългогодишния и значителен принос за растежа на туристическата индустрия на Камбоджа. Той подчерта ключовата роля на авиокомпанията в популяризирането на туристическия потенциал на Камбоджа и транспортирането на значителен брой японски и международни посетители.

В апела си министърът подчерта причините за възстановяването на маршрута. Той посочи стабилните туристически перспективи на Камбоджа, мирът и сигурността, както и напредналите оперативни възможности на новото международно летище Течо като ключови фактори, благоприятстващи възобновяването на директните въздушни връзки. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП) 

/ГГ/

Свързани новини

12.09.2025 22:25

АКП: Близо 30 френски компании проучиха възможности за инвестиции в Камбоджа

Представители на близо 30 големи френски компании бяха в Камбоджа, за да проучат нови инвестиционни възможности и да укрепят икономическите партньорства, съобщи френското посолство в Пномпен, цитирано от камбоджанската новинарска агенция АКП.
05.09.2025 19:56

АКП: Камбоджанският министър на търговията посети Световното изложение в Осака

Министърът на търговията на Камбоджа г-жа Чам Нимул ръководи делегацията, посетила Националния павилион на Камбоджа на Световното изложение в Осака, Япония, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:19 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация