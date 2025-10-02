Подробно търсене

АКП: Унищожаването на културното наследство не е загуба за една нация, а глобална трагедия, каза председателят на Aзиатския културен съвет

Александър Евстатиев
Древният храм "Преах Вихеа", след като бе подложен на тежък артилерийски обстрел през юли 2025 г. Снимка: АКП
Пномпен,  
02.10.2025 22:49
 (БТА)

Културното наследство принадлежи на цялото човечество, неговото унищожаване не е просто загуба за една нация, а глобална трагедия, която подкопава споделената човешка история, заяви Суос Яра, председател на Азиатския културен съвет, цитиран от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Изявлението бе направено по време на сесията за култура и мир на Световната конференция за културни политики и устойчиво развитие на ЮНЕСКО (MONDIACULT 2025) в Барселона, Испания.

Той цитира случая с древния храм "Преах Вихеа", който е регистриран в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2008 г., като с две решения на Международния съд от 1962 г. и 2013 г. категорично е определен да бъде изцяло под суверенитета на Камбоджа. През юли 2025 г. храмът е бил подложен на тежък артилерийски обстрел, включително със забранените от международни конвенции касетъчни бомби, каза Суос Яра. 

Той подчерта, че културата играе огромна роля като мост между общностите и е основа за устойчив мир. Културата никога не трябва да се използва като оръжие. Вместо това, тя трябва да се използва за справяне с причините за конфликтите и за насърчаване на помирението.

Председателят на Aзиатския културен съвет призова за по-силна международна подкрепа и засилване на регионалните механизми на организации като АСЕАН, ООН и особено ЮНЕСКО, които той настоя да играят по-важна и активна роля за предотвратяването на трагедии срещу културното наследство в днешния нестабилен геополитически климат.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/СХТ/

