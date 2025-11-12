Стратегически документи от Световната конференция за културни политики и устойчиво развитие на ЮНЕСКО ще бъдат представени в София

Стратегически документи от Световната конференция за културни политики и устойчиво развитие на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) - Mondiacult 2025, ще бъдат представени днес, 12 ноември, от 10:00 ч. в столичното пространство Sofia Lab, съобщават организаторите.

Както БТА писа, форумът се състоя в периода от 29 септември до 1 октомври в испанския град Барселона.

Основните теми, които бяха разгледани по време на Mondiacult 2025, са обобщени в шест приоритета: Културни права, Цифрови технологии в културния сектор, Култура и образование, Икономика на културата, Култура и действия в областта на климата, Култура, наследство и криза, както и две фокусни области - Култура за мир и Изкуствен интелект и култура.

На предстоящата дискусия в София основен приоритет ще е въпросът как стратегическите документи могат да бъдат приложени на национално и общинско ниво.

Световната конференция на ЮНЕСКО за културни политики и устойчиво развитие – Mondiacult, е глобален форум, по време на който 194 държави-членки на ЮНЕСКО работят заедно, за да определят и ангажират с глобалната програма за културна политика. Форумът е възможност за равносметка на постиженията на национално, регионално и международно ниво след приемането на историческата декларация Mondiacult, която определя набор от културни права, които трябва да бъдат гарантирани.

В програмата на третото издание на Mondiacult, както и в съпътстващия го форум Agora Civica, се включи Комитетът за връзка на НПО с ЮНЕСКО, който в периода 2024 - 2026 г., председателстван от Светломира Стоянова.

