АКП: Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния спор с Тайланд

Александър Евстатиев
АКП: Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния спор с Тайланд
АКП: Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния спор с Тайланд
Изображение: БТА
Пномпен,  
10.10.2025 13:14
 (БТА)

Говорителят на правителството на Кралство Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния въпрос с Тайланд, основано на технически механизми и международното право, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

„Камбоджа е на мнение, че граничният въпрос не може да бъде решен чрез употреба на сила. В този смисъл правителството на Кралство Камбоджа стриктно проявява максимална сдържаност, дори пред лицето на провокациите и нарушенията, извършени от тайландската страна по време на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня“, подчерта правителственият говорител в изявление за медиите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/НС/

Свързани новини

09.10.2025 22:29

АКП: Съвместната координационна работна група Камбоджа-Тайланд за разминиране проведе втора среща чрез видеоконферентна връзка

Генерал-лейтенант Мали Сочеата, говорител на Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, заяви, че Съвместната координационна работна група (JCTF) между Камбоджа и Тайланд за разминиране на граничните райони между двете страни е провела втората си среща чрез видеоконферентна връзка, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
07.10.2025 19:55

АКП: Правителството на Камбоджа осъжда категорично неуважителните действия срещу ръководството му, извършени в Тайланд

Пномпен категорично осъди серията от неуважителни действия в Тайланд срещу ръководството на Камбоджа, определяйки ги за „морално неприемливи, непочтени и неприлични“, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Според изявление, издадено от
06.10.2025 15:27

АКП: Проектът за противопехотни мини не включва камбоджанско-тайландската граница, заяви Камбоджанската агенция за разминиране

Проектът за разминиране, обхващащ повече от 41 квадратни километра, подписан на 2 октомври 2025 г., не включва райони, съседни или в близост до камбоджанско-тайландската граница и е изцяло насочен към обслужване на интересите на камбоджанския народ,
03.10.2025 14:16

АКП: Камбоджа спазва примирието и се стреми към мирно решение на граничния въпрос с Тайланд

Временно изпълняващият длъжността държавен глава на Камбоджа Хун Сен заяви, че страната му спазва примирието с Тайланд и се стреми към решаване на граничния спор по мирен път, за да бъде възстановена нормалността в двустранните отношения, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.Той каза това на среща в Сената в Пномпен с парламентарна делегация от Малайзия, водена от сенатор Мохд Хата Рамли.
02.10.2025 22:49

АКП: Унищожаването на културното наследство не е загуба за една нация, а глобална трагедия, каза председателят на Aзиатския културен съвет

Културното наследство принадлежи на цялото човечество, неговото унищожаване не е просто загуба за една нация, а глобална трагедия, която подкопава споделената човешка история, заяви Суос Яра, председател на Азиатския културен съвет, цитиран от камбоджанската новинарска агенция АКП.
01.10.2025 15:04

АКП: Меморандумът за разбирателство от 2000 г. между Пномпен и Банкок не може да бъде отменен едностранно, заяви камбоджанското правителство

Държавният секретар и говорител на Министерството на правосъдието на Камбоджа, Сенг Дина, каза в изявление, че Меморандумът за разбирателство между Камбоджа и Тайланд относно проучването и демаркацията на сухопътната граница (Меморандум за разбирателство от 2000 г.) не може да бъде отменен едностранно, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Към 13:30 на 10.10.2025

