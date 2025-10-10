АКП: Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния спор с Тайланд

Говорителят на правителството на Кралство Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния въпрос с Тайланд, основано на технически механизми и международното право, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

„Камбоджа е на мнение, че граничният въпрос не може да бъде решен чрез употреба на сила. В този смисъл правителството на Кралство Камбоджа стриктно проявява максимална сдържаност, дори пред лицето на провокациите и нарушенията, извършени от тайландската страна по време на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня“, подчерта правителственият говорител в изявление за медиите.

