АКП: Съвместната координационна работна група Камбоджа-Тайланд за разминиране проведе втора среща чрез видеоконферентна връзка

Генерал-лейтенант Мали Сочеата, говорител на Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, заяви, че Съвместната координационна работна група (JCTF) между Камбоджа и Тайланд за разминиране на граничните райони между двете страни е провела втората си среща чрез видеоконферентна връзка, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Целта на срещата е била да се продължат дискусиите относно подготовката на стандартните оперативни процедури на JCTF.

Подготовката на стандартните оперативни процедури е с цел да се гарантира суверенитетът и териториалната цялост, основани на принципа на взаимно уважение. По-специално, тази работа ще допринесе за социално-икономическото развитие и ще защити живота на хората в районите, засегнати от останалите от минали конфликти противопехотни мини.

Следва да се припомни, че Съвместната координационна работна група Камбоджа-Тайланд е създадена в съответствие с резултатите от първото специално заседание на Общия граничен комитет на 10 септември 2025 г. в провинция Кох Конг, Кралство Камбоджа, добави говорителката на камбоджанското Министерство на националната отбрана.

