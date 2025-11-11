Подробно търсене

АКП: Камбоджа и Република Корея създадоха съвместна работна група за защита на корейските граждани

Александър Евстатиев
АКП: Камбоджа и Република Корея създадоха съвместна работна група за защита на корейските граждани
АКП: Камбоджа и Република Корея създадоха съвместна работна група за защита на корейските граждани
Снимка: АКП
Пномпен,  
11.11.2025 19:08
 (БТА)

Главният комисариат на камбоджанската национална полиция и Корейската национална полицейска агенция (на Южна Корея - бел. ред.) подписаха Меморандум за разбирателство за създаване на съвместна работна група Камбоджа-Корея, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Церемонията по подписването се състоя в Министерството на вътрешните работи на Камбоджа в присъствието на Сар Сокха, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Камбоджа, и Чо Хьон, министър на външните работи на Република Корея.

Двете страни оцениха високо отличните отношения и сътрудничеството в правоприлагането между Камбоджа и Република Корея, особено в обмена на информация и взаимната помощ за борба с престъпленията, включително предотвратяването на киберизмамите.

Сар Сокха изрази своята благодарност към правителството на Република Корея за неговата постоянна подкрепа и сътрудничество в поддържането на сигурността, обществения ред и социалната безопасност в Камбоджа.

От своя страна, Чо Хьон изрази надежда, че партньорството между двете държави ще продължи да расте и ще създава по-благоприятни условия за ефективно сътрудничество в правоприлагането.

И двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване и разширяване на двустранното сътрудничество за взаимна полза на народите на Камбоджа и Република Корея.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/НС/

Свързани новини

06.11.2025 19:05

АКП: Камбоджа и Турция ще засилят икономическото си сътрудничество

Кралство Камбоджа и Република Турция проведоха 4-ото заседание на Съвместната икономическа комисия, потвърждавайки ангажимента си за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения и сътрудничеството в множество сектори, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
30.10.2025 18:53

АКП: Камбоджа и Нова Зеландия се споразумяха за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството

Министър-председателят на Камбоджа Хун Сен проведе двустранна среща с премиера на Нова Зеландия Кристофър Луксън в кулоарите на 47-ата среща на върха на АСЕАН и свързаните с нея срещи на върха в Куала Лумпур, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
29.10.2025 19:24

АКП: Камбоджанската общност в Унгария изрази доверието си за мирно разрешаване на конфликта с Тайланд

Камбоджански студенти и граждани, пребиваващи в Унгария, изразиха голямото си одобрение от успешните дипломатически усилия на премиера на Камбоджа Хун Сен, които доведоха до мирно разрешаване на дългогодишния граничен спор с Тайланд, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
28.10.2025 17:14

АКП: Австралия похвали усилията на Камбоджа в борбата с киберпрестъпленията

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе похвали усилията на Камбоджа в борбата с киберпрестъпленията и онлайн измамите, отбелязвайки, че тези предизвикателства засягат всички страни, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
23.10.2025 11:23

АКП: Южнокорейски депутати заключиха, че няма принудително задържане на южнокорейски граждани в Камбоджа във връзка с онлайн измами

Парламентарна делегация от Република Корея установи след проверка на място и преглед на доказателства, че няма южнокорейски граждани, които да са били задържани насила или принуждавани да работят във връзка с мащабна онлайн измама в Камбоджа, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
16.10.2025 22:08

АКП: Камбоджа и Малайзия сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната

Камбоджа и Малайзия официално затвърдиха нарастващите си военни отношения с подписването на ключово споразумение за сътрудничество, с което се завърши четиридневното официално посещение на високопоставена камбоджанска делегация в областта на отбраната в Куала Лумпур, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
09.10.2025 22:29

АКП: Съвместната координационна работна група Камбоджа-Тайланд за разминиране проведе втора среща чрез видеоконферентна връзка

Генерал-лейтенант Мали Сочеата, говорител на Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, заяви, че Съвместната координационна работна група (JCTF) между Камбоджа и Тайланд за разминиране на граничните райони между двете страни е провела втората си среща чрез видеоконферентна връзка, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:39 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация