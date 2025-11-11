АКП: Камбоджа и Република Корея създадоха съвместна работна група за защита на корейските граждани

Главният комисариат на камбоджанската национална полиция и Корейската национална полицейска агенция (на Южна Корея - бел. ред.) подписаха Меморандум за разбирателство за създаване на съвместна работна група Камбоджа-Корея, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Церемонията по подписването се състоя в Министерството на вътрешните работи на Камбоджа в присъствието на Сар Сокха, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Камбоджа, и Чо Хьон, министър на външните работи на Република Корея.

Двете страни оцениха високо отличните отношения и сътрудничеството в правоприлагането между Камбоджа и Република Корея, особено в обмена на информация и взаимната помощ за борба с престъпленията, включително предотвратяването на киберизмамите.

Сар Сокха изрази своята благодарност към правителството на Република Корея за неговата постоянна подкрепа и сътрудничество в поддържането на сигурността, обществения ред и социалната безопасност в Камбоджа.

От своя страна, Чо Хьон изрази надежда, че партньорството между двете държави ще продължи да расте и ще създава по-благоприятни условия за ефективно сътрудничество в правоприлагането.

И двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване и разширяване на двустранното сътрудничество за взаимна полза на народите на Камбоджа и Република Корея.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)