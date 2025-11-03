АКП: Продължава премахването на тежка военна техника от границата между Камбоджа и Тайланд под наблюдението на АСЕАН

Камбоджа премахва тежка военна техника и военно оборудване от граничните райони в провинциите Преах Вихеар и Одар Меанчей, като част от първата фаза на операцията по демилитаризиране на границата с Тайланд, под наблюдението и проверката на екип на АСЕАН. Подобни действия се извършват и от тайландската страна, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според договорения план двете страни са определили 1 ноември 2025 г., 18:45 часа местно време, за начало на първата фаза на премахването на тежката военна техника и оборудване. Важно е също да се отбележи, че първата фаза е планирана да се извърши в рамките на три седмици, от 1 ноември до 21 ноември 2025 г., заяви говорителят на министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, генерал Мали Сочеата.

Агенция АКП отбелязва, че след подписването на Съвместната декларация, като жест на добра воля, двете страни са започнали първата фаза на частично премахване, като са изтеглили по две бронирани машини на първоначалните им позиции в 21:00 часа на 26 октомври 2025 г.

