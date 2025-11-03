Подробно търсене

АКП: Продължава премахването на тежка военна техника от границата между Камбоджа и Тайланд под наблюдението на АСЕАН

Александър Евстатиев
Снимка: АКП
Пномпен,  
03.11.2025 14:47
 (БТА)

Камбоджа премахва тежка военна техника и военно оборудване от граничните райони в провинциите Преах Вихеар и Одар Меанчей, като част от първата фаза на операцията по демилитаризиране на границата с Тайланд, под наблюдението и проверката на екип на АСЕАН. Подобни действия се извършват и от тайландската страна, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според договорения план двете страни са определили 1 ноември 2025 г., 18:45 часа местно време, за начало на първата фаза на премахването на тежката военна техника и оборудване. Важно е също да се отбележи, че първата фаза е планирана да се извърши в рамките на три седмици, от 1 ноември до 21 ноември 2025 г., заяви говорителят на министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, генерал Мали Сочеата.

Агенция АКП отбелязва, че след подписването на Съвместната декларация, като жест на добра воля, двете страни са започнали първата фаза на частично премахване, като са изтеглили по две бронирани машини на първоначалните им позиции в 21:00 часа на 26 октомври 2025 г.

Свързани новини

21.10.2025 13:02

АКП: Камбоджа и Тайланд откриха извънредната среща на Съвместната комисия за демаркация на границата

Представители на Камбоджа и Тайланд се срещнаха тази сутрин в тайландската провинция Чантабури за заседание на Съвместната комисия за демаркация на сухопътната граница между двете страни, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП. От Пномпен
17.10.2025 20:28

АКП: Регионалните гранични секретариати на Камбоджа и Тайланд се срещнаха с цел засилване на взаимното сътрудничество

Секретариатите на Регионалния граничен комитет Камбоджа-Тайланд (РГК) за 4-ти военен регион на Камбоджа и 2-ра армейска зона на Тайланд проведоха продуктивна среща на Международния граничен контролно-пропускателен пункт О'Смач в камбоджанската провинция Одар Меанчей, фокусирайки се върху задълбочаване на двустранното сътрудничество и инициативи за изграждане на мир, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
13.10.2025 15:07

АКП: Камбоджа и Тайланд потвърдиха общия си стремеж към мир и стабилност по време на четиристранна среща в Малайзия

Камбоджанският вицепремиер и външен министър Прак Сокхон участва на четиристранна среща между Камбоджа, Тайланд, Малайзия и САЩ в Куала Лумпур по покана на малайзийския премиер Ануар Ибрахим, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Според
10.10.2025 13:14

АКП: Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния спор с Тайланд

Говорителят на правителството на Кралство Камбоджа потвърди ангажимента си за мирно разрешаване на граничния въпрос с Тайланд, основано на технически механизми и международното право, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
09.10.2025 22:29

АКП: Съвместната координационна работна група Камбоджа-Тайланд за разминиране проведе втора среща чрез видеоконферентна връзка

Генерал-лейтенант Мали Сочеата, говорител на Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, заяви, че Съвместната координационна работна група (JCTF) между Камбоджа и Тайланд за разминиране на граничните райони между двете страни е провела втората си среща чрез видеоконферентна връзка, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
06.10.2025 15:27

АКП: Проектът за противопехотни мини не включва камбоджанско-тайландската граница, заяви Камбоджанската агенция за разминиране

Проектът за разминиране, обхващащ повече от 41 квадратни километра, подписан на 2 октомври 2025 г., не включва райони, съседни или в близост до камбоджанско-тайландската граница и е изцяло насочен към обслужване на интересите на камбоджанския народ,
03.10.2025 14:16

АКП: Камбоджа спазва примирието и се стреми към мирно решение на граничния въпрос с Тайланд

Временно изпълняващият длъжността държавен глава на Камбоджа Хун Сен заяви, че страната му спазва примирието с Тайланд и се стреми към решаване на граничния спор по мирен път, за да бъде възстановена нормалността в двустранните отношения, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.Той каза това на среща в Сената в Пномпен с парламентарна делегация от Малайзия, водена от сенатор Мохд Хата Рамли.

