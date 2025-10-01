Подробно търсене

АКП: Меморандумът за разбирателство от 2000 г. между Пномпен и Банкок не може да бъде отменен едностранно, заяви камбоджанското правителство

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Пномпен,  
01.10.2025 15:04
 (БТА)

Държавният секретар и говорител на министерството на правосъдието на Камбоджа Сенг Дина заяви, че Меморандумът за разбирателство между Камбоджа и Тайланд относно проучването и демаркацията на сухопътната граница (Меморандум за разбирателство от 2000 г.) не може да бъде отменен едностранно, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Говорителят посочи две основни причини за това. Първо, въпреки че е озаглавен Меморандум за разбирателство, документът представлява международно споразумение със същата правна тежест като договор, регистриран в Организацията на обединените нации и официално обнародван в съответствие с член 102 от Устава на ООН.

Сенг Дина допълни, че съгласно международното право и съдебната практика на Международния съд (например Сомалия срещу Кения, 2017 г.), всяко писмено споразумение между държави, което установява правно обвързващи задължения, има същата стойност като договор, независимо от неговото наименование. 

Второ, Меморандумът за разбирателство от 2000 г. не съдържа нито клауза за изтичане на срока, нито разпоредби за едностранно прекратяване.

„Следователно Меморандумът за разбирателство от 2000 г. остава в сила, докато не бъде изпълнена целта му – проучването и демаркацията на сухопътната граница между Камбоджа и Тайланд. Никоя страна не може да се оттегли от него без съгласието на другата“, категоричен е говорителят на министерството на правосъдието на Камбоджа

Изказването идва на фона на съобщения в тайландските медии, че тайландският премиер обмисля провеждането на национален референдум за това дали да се отменят два меморандума за разбирателство с Камбоджа, обхващащи сухопътни граници и акватории.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/ГГ/

