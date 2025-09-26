АКП: Министерството на отбраната на Камбоджа опроверга твърденията на Тайланд за военна мобилизация

Министерството на националната отбрана на Камбоджа отрече категорично съобщенията, придружени от изображения, разпространявани в тайландските социални мрежи и новинарски издания, в които се твърди, че Камбоджа е мобилизирала военни части, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според генерал-лейтенант Мали Сочеата, говорител на Министерството на националната отбрана, твърденията са неверни. Тя обясни, че изображенията, използвани в тези доклади, са остарели и не са направени в деня на публикуването им.

Говорителката увери, че камбоджанските въоръжени сили не са предприели никакви провокативни действия, които биха нарушили споразумението за прекратяване на огъня, противно на твърденията на гореспоменатите източници.

Тя допълнително потвърди ангажимента на камбоджанските въоръжени сили за пълно спазване и прилагане на споразумението за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд и продължаване на тясното сътрудничество на всички нива, насочено към укрепване на мира и стабилността между двете страни, както и към осигуряване на бързо връщане към нормалността.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)