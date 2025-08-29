АКП: Постоянният представител на Камбоджа в ООН разговаря с генералния секретар Гутериш

Постоянният представител на Камбоджа в ООН Кео Чеа информира генералния секретар на организацията Антонио Гутериш за ситуацията по границата с Тайланд, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП.

Чеа уведоми Гутериш за последните събития, свързани с напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд. Камбоджа стриктно спазва договореното примирие и проявява максимална сдържаност въпреки продължаващите нарушения от страна на Тайланд, подчерта той.

Чеа изрази сериозно безпокойство във връзка с провокативните действия на Тайланд през последните дни, включително поставянето на бодлива тел на границата, която блокира достъпа до камбоджански села, принудителното разселване на местни жители от домовете им, както и унищожаването на тяхна собственост.

Постоянният представител на Камбоджа в ООН отрече категорично твърденията на Тайланд, че страната му е заложила нови мини. Всички налични мини на камбоджанска територия са останали от периода на гражданската война, уточни той.

Камбоджа вече е представила тези разяснения пред съответните органи на ООН, като е предоставила и доказателства - снимки, на които се вижда как тайландски военни поставят бодлива тел през камбоджански села, както и техническа документация от Камбоджанския център по разминиране, която отличава ясно старите от евентуално нови мини.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)