Подробно търсене

АКП: Постоянният представител на Камбоджа в ООН разговаря с генералния секретар Гутериш

Габриела Иванова
АКП: Постоянният представител на Камбоджа в ООН разговаря с генералния секретар Гутериш
АКП: Постоянният представител на Камбоджа в ООН разговаря с генералния секретар Гутериш
Снимка: АКП
Пномпен ,  
29.08.2025 15:00
 (БТА)

Постоянният представител на Камбоджа в ООН Кео Чеа информира генералния секретар на организацията Антонио Гутериш за ситуацията по границата с Тайланд, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП. 

Чеа уведоми Гутериш за последните събития, свързани с напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд. Камбоджа стриктно спазва договореното примирие и проявява максимална сдържаност въпреки продължаващите нарушения от страна на Тайланд, подчерта той. 

Чеа изрази сериозно безпокойство във връзка с провокативните действия на Тайланд през последните дни, включително поставянето на бодлива тел на границата, която блокира достъпа до камбоджански села, принудителното разселване на местни жители от домовете им, както и унищожаването на тяхна собственост.

Постоянният представител на Камбоджа в ООН отрече категорично твърденията на Тайланд, че страната му е заложила нови мини. Всички налични мини на камбоджанска територия са останали от периода на гражданската война, уточни той.

Камбоджа вече е представила тези разяснения пред съответните органи на ООН, като е предоставила и доказателства - снимки, на които се вижда как тайландски военни поставят бодлива тел през камбоджански села, както и техническа документация от Камбоджанския център по разминиране, която отличава ясно старите от евентуално нови мини.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/НС/

Свързани новини

26.08.2025 13:03

АКП: Повече от 130 000 камбоджански бежанци, завърнали се от Тайланд, са започнали работа в Камбоджа

Над 130 000 камбоджански мигранти, които наскоро са се върнали от Тайланд, са успешно наети на нови работни места, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП, позовавайки се на министерството на труда в Пномпен.
21.08.2025 15:44

АКП: Разминирането по границата между Камбоджа и Тайланд е сред основните ни приоритети, заяви камбоджански висш служител

Разминирането по границата между Камбоджа и Тайланд е сред основните национални приоритети, заяви старшият министър и първи заместник-председател на Камбоджанската служба за разминиране и подпомагане на жертвите Ли Тух, цитиран от Камбоджанската новинарска агенция АКП.
20.08.2025 10:57

АКП: Камбоджа благодари на своите партньори за хуманитарната помощ и съдействието за постигане на примирие

Говорителят на Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Камбоджа Нонг Сакал, изрази искрена благодарност от името на Камбоджа към партньорските страни за тяхната роля в постигането на споразумението за прекратяване на огъня и за предоставянето на навременна хуманитарна помощ на хората, засегнати от граничните сблъсъци между Камбоджа и Тайланд неотдавна, предава камбоджанската новинарска агенция АКП.
14.08.2025 18:50

Китай предлага да помогне на Тайланд и Камбоджа да възстановят отношенията си

Пекин предложи днес да подпомогне Тайланд и Камбоджа при възстановяването на отношенията им след най-кървавите сблъсъци по границата между двете държави от Югоизточна Азия от десетилетия насам, стана ясно след среща на външните министри на трите страни в Китай, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:26 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация