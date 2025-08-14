Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Китай предлага да помогне на Тайланд и Камбоджа да възстановят отношенията си
Китайският външен минстър Ван И. Снимка: Mandel Ngan/Pool Photo via AP
Пекин,  
14.08.2025 18:50
 (БТА)

Пекин предложи днес да подпомогне Тайланд и Камбоджа при възстановяването на отношенията им след най-кървавите сблъсъци по границата между двете държави от Югоизточна Азия от десетилетия насам, стана ясно след среща на външните министри на трите страни в Китай, предаде Франс прес.

"Китай е готов да предостави необходимата помощ в зависимост от желанието на двете страни", заяви китайското външно министерство в оповестено след срещата изявление.

Между Тайланд и Камбоджа избухнаха петдневни гранични сблъсъци с участието на техните сухопътни войски, артилерия и авиация, които отнеха живота на най-малко 43 души и наложиха евакуацията на повече от 300 000 цивилни.

Двете съседни държави имат спор относно някои части от границата помежду им, който датира от повече от век. Сраженията през миналия месец започнаха след твърденията на Тайланд, че Камбоджа е поставила мини, които са ранили тайландски войници.

Двете страни сключиха споразумение за прекратяване на огъня на 29 юли след намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп и миналата седмица се споразумяха да удължат споразумението след преговори в Малайзия.

Пекин, основният съюзник на Пномпен, също участва в усилията за посредничество. Китайският външен министър Ван И се срещна днес с колегите си от Тайланд и Камбоджа в рамките на регионална конференция за река Меконг в китайската провинция Юнан.

Тайландският външен министър Марис Сангиампонгса благодари на Китай за посредническата му роля и призова за засилено сътрудничество с Камбоджа за отстраняването на противопехотните мини в граничната зона, се казва в изявление в социалната мрежа "Екс".

Граничната зона все още е осеяна с мини от минали десетилетия. В граничната тайландска провинция Сисакет в събота се взриви мина, която според тайландската армия е ранила трима нейни войници.

/СХТ/

Свързани новини

14.08.2025 15:43

АКП: Временният екип за наблюдение се запозна на място със ситуацията по границата между Камбоджа и Тайланд

Временният екип за наблюдение, оглавен от военния аташе на Малайзия в Камбоджа полковник Назли бин Абдул Рахим и съставен от представители на Бруней, Индонезия, Лаос, Мианмар, Филипините и Виетнам, посети редица места по границата между Камбоджа с Тайланд с цел да се запознае от първа ръка със ситуацията със сигурността, която беше пряко засегната по време на граничния конфликт между двете страни, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
13.08.2025 11:51

АКП: Камбоджа отхвърли обвиненията на Тайланд за раняването на тайландски военнослужещ при взрив на противопехотна мина близо до границата им

Камбоджа отхвърли категорично обвиненията на Тайланд за раняването на тайландски военнослужещ при взрив на противопехотна мина близо до общата им граница вчера, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
12.08.2025 11:06

Тайланд заяви, че още един негов войник е бил ранен от противопехотна мина близо до границата с Камбоджа

Тайландски войник е бил ранен вчера от противопехотна мина близо до границата с Камбоджа, съобщи тайландската армия, броени дни след като двете съседни страни от Югоизточна Азия сключиха примирие след петдневния кървав конфликт между тях миналия
09.08.2025 11:59

Трима тайландски войници бяха ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, каза тайландската армия

Трима тайландски войници са били ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на тайландската армия. Агенцията отбелязва, че това се случва само няколко дни след като двете държави постигнаха споразумение за примирие след петдневните ожесточени сблъсъци по границата миналия месец.
08.08.2025 14:38

АКП: Доналд Тръмп призова Камбоджа и Тайланд да спазват ангажиментите си и да се стремят към траен мир

Заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигът обяви, че Съединените щати приветстват заседанието на съвместния Генерален граничен комитет в Куала Лумпур като конструктивна първа стъпка напред в споразумението за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

