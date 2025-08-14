Китай предлага да помогне на Тайланд и Камбоджа да възстановят отношенията си

Пекин предложи днес да подпомогне Тайланд и Камбоджа при възстановяването на отношенията им след най-кървавите сблъсъци по границата между двете държави от Югоизточна Азия от десетилетия насам, стана ясно след среща на външните министри на трите страни в Китай, предаде Франс прес.

"Китай е готов да предостави необходимата помощ в зависимост от желанието на двете страни", заяви китайското външно министерство в оповестено след срещата изявление.

Между Тайланд и Камбоджа избухнаха петдневни гранични сблъсъци с участието на техните сухопътни войски, артилерия и авиация, които отнеха живота на най-малко 43 души и наложиха евакуацията на повече от 300 000 цивилни.

Двете съседни държави имат спор относно някои части от границата помежду им, който датира от повече от век. Сраженията през миналия месец започнаха след твърденията на Тайланд, че Камбоджа е поставила мини, които са ранили тайландски войници.

Двете страни сключиха споразумение за прекратяване на огъня на 29 юли след намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп и миналата седмица се споразумяха да удължат споразумението след преговори в Малайзия.

Пекин, основният съюзник на Пномпен, също участва в усилията за посредничество. Китайският външен министър Ван И се срещна днес с колегите си от Тайланд и Камбоджа в рамките на регионална конференция за река Меконг в китайската провинция Юнан.

Тайландският външен министър Марис Сангиампонгса благодари на Китай за посредническата му роля и призова за засилено сътрудничество с Камбоджа за отстраняването на противопехотните мини в граничната зона, се казва в изявление в социалната мрежа "Екс".

Граничната зона все още е осеяна с мини от минали десетилетия. В граничната тайландска провинция Сисакет в събота се взриви мина, която според тайландската армия е ранила трима нейни войници.