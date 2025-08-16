Долната камара на тайландския парламент прие бюджета за новата финансова година

Камарата на представителите на Тайланд одобри бюджета за финансовата 2026 г. на стойност 3,78 трилиона бата (около 116,45 милиарда долара) на трето и последно четене след тридневни дебати, предаде Синхуа.

500-членната долна камара прие законопроекта с 257 гласа „за“, 230 „против“ и един „въздържал се“. Документът предстои да бъде разгледан от Сената и за да влезе в сила, е необходимо кралското одобрение.

Гласуването се възприема като облекчение за инвеститорите, тъй като така се избягва повторение на политическата безизходица по бюджета, наблюдавана през 2019 г., коментира Блумбърг.

Тайланд обаче остава изправен пред редица предизвикателства – политическа нестабилност след отстраняването на министър-председателя Паетонгтарн Шинаватра, напрежение с Камбоджа, което наскоро доведе до ожесточени сблъсъци, както и високи мита от 19 на сто върху износа за САЩ – най-големия търговски партньор на страната.

Правителството защити минималното увеличение на разходите и прогнозен бюджетен дефицит от 860 млрд. бата (27 млрд. долара), равняващи се на 4,3 процента от брутния вътрешен продукт. Според властите разходите са необходими заради нарастващите рискове пред икономиката, произтичащи от несигурността в световната търговия.