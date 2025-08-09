Трима тайландски войници бяха ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, каза тайландската армия

Трима тайландски войници са били ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на тайландската армия. Агенцията отбелязва, че това се случва само няколко дни след като двете държави постигнаха споразумение за примирие след петдневните ожесточени сблъсъци по границата миналия месец.

Единият от войниците е загубил крака си, а другите двама са били ранени, след като един от тях е стъпил на противопехотна мина, докато са патрулирали тази сутрин в района между тайландската провинция Сисакет и камбоджанската провинция Преах Вихеа. Военнослужещите са настанени в болница, съобщи тайландската армия.

Министерството на отбраната на Камбоджа към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Това е третият случай в рамките на няколко седмици, в който тайландски войници са ранени от противопехотни мини по време на патрул по границата. Два предишни подобни случая доведоха до влошаване на дипломатическите отношения между двете страни и предизвикаха петдневен конфликт.

Двете съседни страни от Югоизточна Азия бяха въвлечени в сблъсъци по границата от 24 до 28 юли, като това бе най-тежкият конфликт между Тайланд и Камбоджа от повече от десетилетие. Тежкият артилерийски обстрел и въздушните удари отнеха живота на най-малко 43 души и оставиха над 300 000 души без дом от двете страни на границата.

Крехкото примирие се запазва, след като в четвъртък Тайланд и Камбоджа постигнаха съгласие да позволят разполагане на временни наблюдателни екипи, включващи представители от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), които да инспектират районите по границата, за да гарантират, че враждебните действия няма да бъдат възобновени, отбелязва Ройтерс.