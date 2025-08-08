Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан, целяща да допринесе за слагането на точка на дългогодишния конфликт между двете държави и да отвори отново ключови транспортни коридори. Събитието същевременно дава възможност на Вашингтон да се възползва от намаляващото влияние на Русия в региона, предаде Асошиейтед прес.

Двете страни от района на Южен Кавказ ще сключат споразумение, което ще създаде транзитен коридор, който ще бъде наречен "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие" (Trump Route for International Peace and Prosperity), съобщи Белият дом. Коридорът ще свърже Азербайджан и автономния ексклав Нахичеван, които са отделени един от друг от 32-километрова ивица арменска територия. Това настояване на Баку беше непреодолим въпрос в предишни преговори.

"Пътната карта, която те ще договорят, ще създаде основа за изграждане на бъдеще в дух на сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете страни, за техния общ южнокавказки регион, а и не само за него", каза говорителят на Белия дом Анна Кели днес. Тя добави, че новият транзитен коридор ще "осигури безпрепятствена свързаност между двете страни, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Армения и нейния народ".

Помолен да коментира дали смята, че установяването на траен мир между Армения и Азербайджан е възможно, Тръмп каза, че е "напълно убеден" в това. Той каза това при посрещането на азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян в Белия дом днес.

Сключването на днешното споразумение ще бъде поредното мирно или икономическо споразумение, договорено с посредничеството на САЩ тази година, а самият Тръмп не крие желанието си да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир заради ролята си в умиротворяването на редица дългогодишни конфликти в различни точки от земното кълбо, отбелязва Асошиейтед прес.

Мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда спомогна за прекратяването на дългогодишния конфликт в Източно Конго. САЩ посредничиха и за постигането на примирие между Индия и Пакистан, след което Тръмп се намеси и при боевете между Камбоджа и Тайланд, като заплаши воюващите страни, че ще се оттегли от търговските договорености с тях, ако не сложат край на бойните действия помежду си.

Засега усилията му за спиране на сраженията и в Газа и Украйна удрят на камък.

Сключването на споразумението между Армения и Азербайджан – и двете държави са бивши съветски републики – нанася геополитически удар на бившия им имперски господар Русия, отбелязва Асошиейтед прес. През целия 40-годишен конфликт между тях Москва играеше ролята на посредник, за да разшири влиянието си в стратегическия регион на Южен Кавказ, но то бързо отслабна, след като през февруари 2022 г. предприе пълномащабната инвазия в Украйна. Уреденото от Тръмп споразумение ще позволи на САЩ да укрепят позициите си в региона на фона на отстъплението на Русия, казаха високопоставени американски официални представители.

Правителството "Тръмп" започна да активно да си взаимодейства с Армения и Азербайджан по-рано тази година, когато ключовият дипломатически пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с Алиев в Баку и започна да обсъжда това, което високопоставен представител на вашингтонската администрация нарече "презареждане" в регионалните отношения.

Преговорите за това кой ще строи Пътят на Тръмп – който ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели – вероятно ще започнат идната седмица, а интерес към изграждането им са изразили най-малко девет компании, добави пред репортери високопоставеният представител, пожелал анонимност. По думите му арменците са тези, които са предложили коридорът да бъде наречен на името на американския лидер.