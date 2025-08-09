Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции призова за развитие на руско-американските връзки в Арктика

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на президента на Русия по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев коментира информацията за предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ в Аляска и призова страните да развиват сътрудничеството си в Арктика, предаде ТАСС.

„Родена като Руска Америка – православни корени, фортове, търговия с кожи – Аляска отразява тези връзки и прави САЩ арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд“, написа Дмитриев в публикация в социалната мрежа „Екс“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска.

Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди времето и мястото на провеждане на срещата. Без съмнение президентите ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза, добави Ушаков.

Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 година.