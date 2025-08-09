Подробно търсене

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции призова за развитие на руско-американските връзки в Арктика

Владимир Арангелов
Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и пратеник на президента Владимир Путин, Кирил Дмитриев. Снимка: Evelyn Hockstein/Pool Photo чрез AP
Москва,  
09.08.2025 08:09
 (БТА)
Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на президента на Русия по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев коментира информацията за предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ в Аляска и призова страните да развиват сътрудничеството си в Арктика, предаде ТАСС.

„Родена като Руска Америка – православни корени, фортове, търговия с кожи – Аляска отразява тези връзки и прави САЩ арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд“, написа Дмитриев в публикация в социалната мрежа „Екс“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска. 

Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди времето и мястото на провеждане на срещата. Без съмнение президентите ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза, добави Ушаков.

Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 година.

/ВА/

Свързани новини

09.08.2025 05:50

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на съобщение на самият на Тръмп и на Кремъл. Милиардерът
09.08.2025 04:41

Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор помежду си, довел до няколко войни между тях. В присъствието
09.08.2025 02:54

Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща на върха в Аляска дългосрочното уреждане на конфликта в Украйна, събощи пред журналисти руският президентски съветник Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че "в
09.08.2025 02:15

Доналд Тръмп каза, че споразумението между Русия и Украйна ще включва "размяна на територии"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че споразумението за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна ще включва известна размяна на територии, но не навлезе в конкретика, съобщиха агенциите. "Ще има известна размяна на земи за доброто на двете
09.08.2025 01:51

Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин идния петък в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска, съобщиха агенциите. "Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще
09.08.2025 01:51

Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин идния петък в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска, съобщиха агенциите. "Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще
08.08.2025 23:16

Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан, целяща да допринесе за слагането на точка на дългогодишния конфликт между двете държави и да отвори отново ключови транспортни
08.08.2025 19:51

Зеленски заяви, че Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят всички конструктивни стъпки на САЩ за постигане на прекратяване на огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс. "Имаше много
08.08.2025 19:25

Владимир Путин разговаря по телефона с ключови партньори преди евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
08.08.2025 18:14

САЩ и Русия планират примирие, което да затвърди руския контрол върху превзетите украински територии, твърди „Блумбърг“

Вашингтон и Москва целят постигането споразумение, което да сложи край на войната в Украйна и да затвърди руския контрол над териториите, които са били завзети по време на руската инвазията в тази страна, предаде Ройтерс, позовавайки се на „Блумбърг
08.08.2025 18:14

Владимир Путин разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
08.08.2025 17:31

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е разговарял с руския президент Путин и двамата са обсъдили конфликта в Украйна

Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес, че е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин и му е благодарил, че е споделил последните развития относно конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.
08.08.2025 17:09

Предстои ли нова надпревара във въоръжаването, след като Русия обяви, че вече няма да спазва приетия от нея мораториум за разполагането на ракети със среден и малък обсег

Министерството на външните работи на Русия в понеделник обяви, че вече няма да спазва приетия от нея едностранно мораториум за разполагането на ракети със среден и малък обсег.В изявление на руското външно министерство се казва, че Москва „вече не се счита за обвързана“ от „по-рано приетите самоограничения“ по Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег, като се отбелязва, че САЩ се готвят да разположат ракети със среден обсег в Европа и в Азия.Вашингтон в продължение на повече от десет години обвиняваше Москва, че нарушава договора и Русия вече използва ракети с обсег, забранен от договора, по време на войната си срещу Украйна, отбелязва изданието, пише вестник „Ню Йорк Таймс“.
08.08.2025 15:28

Си Цзинпин: Китай се радва, че Русия и САЩ поддържат контакти и подобряват отношенията си

Китай се радва, че Русия и САЩ поддържат контакти и подобряват отношенията си, заяви китайският президент Си Цзинпин в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС.
08.08.2025 11:24

САЩ трябва да продължат с налагането на санкции на Русия, заяви финландската външна министърка

Финландската външна министърка Елина Валтонен заяви, че се надява американският президент Доналд Тръмп да продължи с плановете си за налагане на Русия на санкции, които ще помогнат за слагане на край на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.
08.08.2025 08:54

Предстоящата среща на Тръмп и Путин е водеща тема в западния печат

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат. В. "Дейли телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.
07.08.2025 23:53

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.

