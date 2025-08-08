Зеленски заяви, че Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят всички конструктивни стъпки на САЩ за постигане на прекратяване на огъня

Подробно търсене

Снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader, File
Киев,  
08.08.2025 19:51 | ОБНОВЕНА 08.08.2025 20:55
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, заяви Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

Малко след това във вечерното си  обръщение Зеленски подчерта, че Киев и неговите съюзници споделят разбирането, че сега е възможно постигане най-малкото на прекратяване на огъня, зависещо от адекватен натиск над Русия.

Зеленски съобщи, че е провел дузина телефонни разговори с лидери на различни страни и неговият екип е в постоянен контакт със САЩ. В последните дни Зеленски говори с лидерите на САЩ, Италия, Германия, Франция, на Литва, на Чехия и на други страни.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзнически страни ще проведат разговори също днес, каза още украинският лидер.

 

 

 

