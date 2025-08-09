Подробно търсене
Украйна е готова за реални решения за мир, но няма да отстъпи територия на окупаторите, заяви Зеленски

Владимир Арангелов
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Vadym Sarakhan
Киев,  
09.08.2025 10:09
 (БТА)
Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир, но украинците няма да отстъпят територия на окупаторите, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация във „Фейсбук“, цитирана от Укринформ.

Според президента „украинците защитават това, което е тяхно. Дори онези, които са с Русия, знаят, че тя върши зло. Разбира се, че няма да възнаградим Русия за това, което е направила. Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир“.

Зеленски подчерта, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се съобразява с никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго, посочи той.

„Отговорът на украинския териториален въпрос вече го има в Конституцията на Украйна. Никой няма да се отклони от това и не може да го направи. Украинците няма да дадат земята си на окупатора“, заяви държавният глава.

„Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всяко решение, което е срещу нас, всяко решение, което е без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртви решения, които никога няма да проработят. А ние всички се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават“, подчерта Зеленски

„Ние сме готови да работим заедно с президента Тръмп и всички наши партньори за реален и, най-важното, траен мир – мир, който няма да се срине заради желанията на Москва“, добави той.

Зеленски изрази благодарност „към целия ни народ за това, че сме заедно. Украйна съществува. Благодаря на всички наши войници за запазването на нашата независимост. Стойте твърдо. Това е нашата земя, ние сме Украйна. Слава на Украйна!“.

По думите на украинския президент американският лидер Доналд Тръмп е обявил подготовката за срещата си с лидера на Кремъл Владимир Путин в Аляска, „много далеч от тази война, която се води на нашата земя, срещу нашия народ и която не може да бъде прекратена без нас, без Украйна“.

„Путин не повярва в нашия народ и затова взе това безнадеждно решение да се опита да превземе Украйна. Това беше основната му грешка – да не вземе предвид украинците“, заяви Зеленски.

Укринформ припомня, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп се консултира с европейските си партньори относно условията на руския лидер Владимир Путин за прекратяване на огъня, които той е предал чрез специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Все още не са ясни подробностите относно условията, но стопанинът на Белия дом снощи потвърди, че „се обсъжда размяна на територии“.

„Това е сложно. Ще има размяна на територии в полза и на двете страни, но ще говорим за това по-късно или утре“, каза Тръмп.

