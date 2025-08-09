Подробно търсене

Бразилският президент е обсъдил мира в Украйна с Владимир Путин преди срещата с Тръмп в Аляска

Виктор Турмаков
Бразилският президент е обсъдил мира в Украйна с Владимир Путин преди срещата с Тръмп в Аляска
Бразилският президент е обсъдил мира в Украйна с Владимир Путин преди срещата с Тръмп в Аляска
Президентите на Бразилия и Русия Луиз Инасио Лула да Силва и Владимир Путин по време на тяхна среща на 9 май 2025 г. Alexey Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Бразилия/Москва,  
09.08.2025 22:01
 (БТА)
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва е провел днес продължил около 40 минути телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи бразилското президентство. От там допълниха, че Путин е споделил информацията за преговорите със САЩ и „скорошните мирни усилия между Русия и Украйна“, предаде Ройтерс.

Според официално изявление лидерите са обсъдили и сътрудничеството в рамките на БРИКС и „са обсъдили настоящите международни политически и икономически сценарии“.

Разговорът с Лула да Силва е последният от серията разговори на Путин с лидери от цял свят през последните дни преди планираната следващата седмица негова среща с американския президент Доналд Тръмп.

Путин вече говори с лидерите на Китай и Индия, както и с президенти от Централна Азия и Европа, за да ги осведоми за контактите със САЩ относно войната в Украйна.

Лула води публичен спор с Тръмп, откакто САЩ наложиха 50% мита върху вноса на бразилски стоки, което Тръмп свърза с предполагаемия „лов на вещици“ срещу неговия съюзник и бивш президент на Бразилия Жаир Болсонаро.

/ВТ/

Свързани новини

09.08.2025 19:46

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви Макрон преди срещата между Тръмп и Путин

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, каза френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
09.08.2025 15:58

Москва предупреди, че някои държави ще положат "титанични усилия", за да провалят срещата между Тръмп и Путин

Някои държави ще положат "титанични усилия", за да провалят срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин на 15 август, заяви специалният пратеник на президента на Русия по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
09.08.2025 15:27

Зеленски отхвърли официалното отстъпване на украинска територия и подчерта, че Киев трябва да участва във всички преговори

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като предупреди, че сключването каквото и да е било мирно споразумение, което изключва Киев, няма да доведе до реални решения, предаде Асошиейтед прес. 
09.08.2025 10:09

Украйна е готова за реални решения за мир, но няма да отстъпи територия на окупаторите, заяви Зеленски

Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир, но украинците няма да отстъпят територия на окупаторите, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация във „Фейсбук“, цитирана от Укринформ.
09.08.2025 09:34

Украинците няма да дадат земята си на окупаторите, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна не може да наруши конституцията си заради териториални въпроси и добави, че „украинците няма да дадат земята си на окупаторите“, предаде Ройтерс.
09.08.2025 05:50

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на съобщение на самият на Тръмп и на Кремъл. Милиардерът

Към 23:20 на 09.08.2025 Новините от днес

