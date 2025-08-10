При руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи външното министерство на Украйна

site.btaПри руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи външното министерство на Украйна
При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.
Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в „Екс“.
„Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, се добавя в публикацията.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.
„За съжаление, има жертви“, каза Зеленски. „Ето защо са необходими санкции, необходим е натиск“, добави той.
Необходима е сила – от страна на САЩ, на Европа, на всички страни по света, които искат мир и стабилност в международните отношения, каза още Зеленски.
Запорожие е на фронтовата линия на войната, която Русия започна срещу по-малкия си съсед през февруари 2022 година, отбелязва Ройтерс.
/ВА/
