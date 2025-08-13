Подробно търсене

ООН: Рекорден брой цивилни са убити или ранени през месец юли в Украйна

Петя Димитрова
Мемориал на убитите украинци от руски войници в Буча. Снимка: АП/Jae C. Hong
Киев,  
13.08.2025 22:07
 (БТА)
Рекорден брой цивилни в Украйна са убити и ранени при руските атаки през месец юли - най-високият от май 2022 г. насам, предаде ДПА, като се позова на доклад на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

В доклада, публикуван днес, се уточнява, че 286 цивилни са били убити, а 1388 души са ранени.

Броят на жертвите е нараснал с 22,5 % в сравнение със същия месец на миналата година.

В доклада се казва още, че близо 40 % от жертвите са в резултат на удари с руски дронове и ракети по цели във вътрешността на Украйна, включително големи градове като Киев, Днепър и Харков.

Нападенията с дронове край фронтовата линия са допринесли за 24 % от жертвите. Според службата на ООН по-тежките руски бомбардировки по фронтовата линия са причинили смъртта на 67 цивилни и са ранили още 207 души от цивилното население.

Украйна се защитава от пълномащабното руско нахлуване вече повече от три години, а по данни на ООН от началото на войната през февруари 2022 г. досега са загинали май-малко 13 800 цивилни, като още над 35 000 души са били ранени.

Не всички жертви са включени в статистиката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека поради липсата на достъп до тези частите от Украйна, които са под контрола на Русия, отбелязва ДПА.

