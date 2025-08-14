Украинска атака с дронове причини пожар в рафинерия във Волгоград; трима души бяха ранени в Белгородска област

Най-малко трима души бяха ранени при украинско нападение с дронове в Белгородска област, предаде ДПА, като се позова на съобщение в "Телеграм" на губернатора на руския пограничен регион Вячеслав Гладков.

Всички пострадали са транспортирани в болница. Една от мишените на атаката е била сградата на областната администрация.

По-рано бе съобщено за пожар и теч в петролна рафинерия във Волгоград, причинен от украинско нападение с дронове.

Отломки от свален безпилотен летателен апарат са паднали върху обекта, каза губернаторът на областта Андрей Бочаров.

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че са през нощта са били прехванати и унищожени 44 украински дрона.

Украйна, в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, често взима на прицел обекти дълбоко навътре на територията на Русия, отбелязва ДПА.