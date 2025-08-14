Най-малко двама загинали при руски удари в украинската Харковска област

Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в източната украинска гранична Харковска област, предаде ДПА.

Според местната военна администрация, удар с планираща бомба е бил нанесен по селището Козача Лопан, на по-малко от 4 километра от руската граница. Един мъж е бил убит в дома си, а друг е бил тежко ранен и откаран в болница. По-рано тази сутрин жител на селището е бил убит в дома си приме на атака от реактивна система за залпов огън.

Ръководителят на военната администрация в Дергачи, Вячеслав Задоренко, призова жителите, останали в граничната зона, да напуснат.

Двама цивилни са били убити близо до град Купянск, на повече от 100 километра в югоизточна посока. Цивилен автомобил е бил атакуван от руски дрон, съобщи в „Телеграм“ ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Друг пътник в автомобила е бил откаран в болница с тежки наранявания.

„В 14:30 ч. окупаторите удариха и Козача Лопан с ракета КАБ. В резултат на удара в собствения си дом загина жител, роден през 1987 г. Друг мъж, на 39 години, беше тежко ранен. Той беше хоспитализиран с откъснат крайник, в момента състоянието му е стабилно“, каза Задоренко, цитиран от Укринформ, като отбеляза, че общо двама души са били убити и двама ранени днес в Козача Лопан.

Укринформ припомня, че жертвата на атаката рано днес от реактивна система за залпов огън е 64-годишен местен жител.