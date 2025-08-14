Подробно търсене

Най-малко двама загинали при руски удари в украинската Харковска област

Петя Димитрова
Пожар след руска атака в Харков, Украйна, май 2025 г. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Киев,  
14.08.2025 19:08
 (БТА)
Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в източната украинска гранична Харковска област, предаде ДПА.

Според местната военна администрация, удар с планираща бомба е бил нанесен по селището Козача Лопан, на по-малко от 4 километра от руската граница. Един мъж е бил убит в дома си, а друг е бил тежко ранен и откаран в болница. По-рано тази сутрин жител на селището е бил убит в дома си приме на атака от реактивна система за залпов огън.

Ръководителят на военната администрация в Дергачи, Вячеслав Задоренко, призова жителите, останали в граничната зона, да напуснат.

Двама цивилни са били убити близо до град Купянск, на повече от 100 километра в югоизточна посока. Цивилен автомобил е бил атакуван от руски дрон, съобщи в „Телеграм“ ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Друг пътник в автомобила е бил откаран в болница с тежки наранявания.

„В 14:30 ч. окупаторите удариха и Козача Лопан с ракета КАБ. В резултат на удара в собствения си дом загина жител, роден през 1987 г. Друг мъж, на 39 години, беше тежко ранен. Той беше хоспитализиран с откъснат крайник, в момента състоянието му е стабилно“, каза Задоренко, цитиран от Укринформ, като отбеляза, че общо двама души са били убити и двама ранени днес в Козача Лопан.

Укринформ припомня, че жертвата на атаката рано днес от реактивна система за залпов огън е 64-годишен местен жител.

/ДИ/

14.08.2025 17:38

Трима бесарабски българи от Одеска област са загинали на фронта от началото на август

Трима бесарабски българи от Болградски, Измаилски и Белгородднестровски райони в Одеска област загинаха на фронта от началото на август. Жителят на селище Бесарабско, Болградски район, старши лейтенант на полицията Сергей Магла е загинал на 11
14.08.2025 11:51

Украинска атака с дронове причини пожар в рафинерия във Волгоград; трима души бяха ранени в Белгородска област

Най-малко трима души бяха ранени при украинско нападение с дронове в Белгородска област, предаде ДПА, като се позова на съобщение в "Телеграм" на губернатора на руския пограничен регион Вячеслав Гладков.
13.08.2025 22:07

ООН: Рекорден брой цивилни са убити или ранени през месец юли в Украйна

Рекорден брой цивилни в Украйна са убити и ранени при руските атаки през месец юли - най-високият от май 2022 г. насам, предаде ДПА, като се позова на доклад на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

