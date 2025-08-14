Подробно търсене

Жена загина при руски обстрел по украинския град Херсон

Петя Димитрова
Жилищна сграда, разрушена от руска атака, в Херсон, Украйна, май 2024 г. Снимка: Kherson Regional Military Administration via AP
Херсон,  
14.08.2025 20:25
 (БТА)
При обстрел в Корабелни район на украинския град Херсон загина 70-годишна жена, предаде днес Укринформ, позовавайки се на началникът на военната администрация на град Херсон Ярослав Шанко.

„Руснаците убиха 70-годишна жителка на Херсон“, съобщи Шанко в „Телеграм“.

От публикацията става ясно, че жената е получила смъртоносни наранявания в резултат на вражески обстрел в район Корабелни.

Укринформ съобщи, че руските войски са ранили 78-годишна жена от Херсон в район Днипровский с дрон.

/ДИ/

Свързани новини

14.08.2025 17:38

Трима бесарабски българи от Одеска област са загинали на фронта от началото на август

Трима бесарабски българи от Болградски, Измаилски и Белгородднестровски райони в Одеска област загинаха на фронта от началото на август. Жителят на селище Бесарабско, Болградски район, старши лейтенант на полицията Сергей Магла е загинал на 11
14.08.2025 11:51

Украинска атака с дронове причини пожар в рафинерия във Волгоград; трима души бяха ранени в Белгородска област

Най-малко трима души бяха ранени при украинско нападение с дронове в Белгородска област, предаде ДПА, като се позова на съобщение в "Телеграм" на губернатора на руския пограничен регион Вячеслав Гладков.

Към 21:19 на 14.08.2025 Новините от днес

