Жена загина при руски обстрел по украинския град Херсон

Най-малко двама загинали при руски удари в украинската Харковска област
Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в източната украинска гранична Харковска област, предаде ДПА.
При обстрел в Корабелни район на украинския град Херсон загина 70-годишна жена, предаде днес Укринформ, позовавайки се на началникът на военната администрация на град Херсон Ярослав Шанко.
„Руснаците убиха 70-годишна жителка на Херсон“, съобщи Шанко в „Телеграм“.
От публикацията става ясно, че жената е получила смъртоносни наранявания в резултат на вражески обстрел в район Корабелни.
Укринформ съобщи, че руските войски са ранили 78-годишна жена от Херсон в район Днипровский с дрон.
/ДИ/
