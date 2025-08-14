Жена загина при руски обстрел по украинския град Херсон

При обстрел в Корабелни район на украинския град Херсон загина 70-годишна жена, предаде днес Укринформ, позовавайки се на началникът на военната администрация на град Херсон Ярослав Шанко.

„Руснаците убиха 70-годишна жителка на Херсон“, съобщи Шанко в „Телеграм“.

От публикацията става ясно, че жената е получила смъртоносни наранявания в резултат на вражески обстрел в район Корабелни.

Укринформ съобщи, че руските войски са ранили 78-годишна жена от Херсон в район Днипровский с дрон.