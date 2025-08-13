Подробно търсене

Тръмп каза, че планира среща с Путин и Зеленски, ако насроченият за петък разговор с руския президент в премине успешно

Николай Велев
Тръмп каза, че планира среща с Путин и Зеленски, ако насроченият за петък разговор с руския президент в премине успешно
Тръмп каза, че планира среща с Путин и Зеленски, ако насроченият за петък разговор с руския президент в премине успешно
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори днес пред журналисти в културния център "Кенеди" в центъра на Вашингтон. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон ,  
13.08.2025 20:11
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

"Ако първата мине окей, бързо ще имаме и втора", каза Тръмп пред журналисти. "Бих искал да направя това почти незабавно и бързо ще имаме втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ще се радвам да бъда там", добави Тръмп.

Президентът на САЩ ще се срещне с руския си колега в петък в американска военна база в Анкоридж в щата Аляска.

Тръмп също така отбеляза, че ще има "много сурови последици" за Русия, ако Путин не се съгласи да сложи край на войната. "Да, ще има", подчерта Тръмп, без да пояснява какви точно ще бъдат последиците. По-рано обаче той предупреди, че ще наложи тежки икономически санкции, ако не се стигне до пробив към сключването на мирно споразумение.

Тръмп изрази желанието си за тристранна среща на върха с участието на Русия, Украйна и САЩ, след като по-рано през деня той участва във виртуални консултации със Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, ЕС и НАТО. 

"Имахме много добър разговор... Президентът Зеленски участва в разговора. Бих го оценил с 10 точки, много приятелски", заключи американският лидер.

/СХТ/

Свързани новини

13.08.2025 18:24

Зеленски, Макрон и Мерц и други западни съюзници на Киев изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.
13.08.2025 18:14

Съвместни военни учения на Русия и Беларус през следващия месец ще включват хиперзвуковата ракета "Орешник"

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през следващия месец ще включват учения за планирано използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег "Орешник", каза днес беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс.
13.08.2025 15:39

Русия заяви, че исканията ѝ остават непроменени: пълно оттегляне на Украйна от областите, за които Москва претендира

Русия заяви днес, че позицията ѝ за спиране на войната в Украйна не се е променила от миналата година, когато президентът Владимир Путин заяви исканията си: Киев да оттегли напълно силите си от няколко ключови украински области и да се откаже от
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.
13.08.2025 10:31

АП: Размяната на територии с Русия е не само силно непопулярна в Украйна - тя е и незаконна

Мирно споразумение, което изисква Киев да приеме размяна на украинска територия с Русия, не само би било изключително непопулярно. То би било и незаконно според конституцията на страната. Ето защо президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли
13.08.2025 10:15

Ройтерс: Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност.
13.08.2025 08:22

АФП: Тръмп и Путин – една изпълнена с напрежение връзка

Доналд Тръмп се хвали, че е силен човек. И точно това той вижда и у Владимир Путин. Отношенията между американския президент и руския му колега, които се готвят да се срещнат в Аляска в петък, са отношения между двама лидери със свръхголямо его,
12.08.2025 23:16

Белият дом каза, че срещата Тръмп-Путин ще бъде "упражнение по слушане" за американския президент, който в бъдеще може да посети Русия

Насрочената за петък на американска земя среща между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви Белият дом днес, предаде Ройтерс. От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна, допълва световната агенция.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:47 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация