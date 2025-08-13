Зеленски, Макрон и Мерц и други западни съюзници на Киев изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Във виртуалните консултации участваха също и лидерите на Великобритания, Полша, Италия и Финландия, както и на НАТО и ЕС.

След днешната виртуална среща Зеленски заяви на съвместна пресконференция с Мерц в Берлин, че Путин "блъфира", демонстрирайки желание да сложи край на войната. "Казах на президента на САЩ и на всичките ни западни колеги, че Путин блъфира", отбеляза Зеленски. Руският президент "се опитва да окаже натиск преди срещата в Аляска по всички части на украинския фронт. Русия се опитва да покаже, че може да окупира цяла Украйна", добави украинският лидер.

Зеленски обаче изрази надежда, че основна тема на срещата на върха в Аляска ще бъде спирането на огъня.

Украинският президент настоя също така за налагането на още санкции срещу Москва и подчерта, че трябва да се организира среща на върха между Украйна, Русия и САЩ, в която да участва и той.

"Що се отнася до нашите принципи и териториална цялост, в крайна сметка всичко това се решава на равнище лидери", каза Зеленски. "Без Украйна е невъзможно да се вземе решение по този въпрос. И между другото, всички също подкрепят тази позиция", добави украинският президент.

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа. "Заявихме това ясно пред Тръмп", каза Мерц. Канцлерът категорично отхвърли възможността за юридическо признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос. "Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц.

"Ясно трябва да заявим, че Украйна трябва да бъде на масата на преговори възможно най-скоро", подчерта германският лидер. "Искаме преговорите да се водят по правилния ред, като на първо място стои спирането на огъня", добави Мерц, който свика днешната виртуална среща.

Канцлерът отбеляза, че всички разговори с Путин, проведени след началото на руската инвазия в Украйна, винаги са били следвани от още по-остър военен отговор от страна на Москва. Според Мерц, ако и този път се случи същото, това ще покаже, че разговорите с Путин не са нито надеждни, нито успешни. "Ако сега САЩ работят за мир в Украйна, който да защитава европейските и украинските интереси, те могат да разчитат на пълната ни подкрепа в начинанието си", подчерта германският канцлер. "Президентът Тръмп е наясно с тази позиция и до голяма степен я споделя", заключи Мерц.

Френският президент Макрон заяви, от своя страна, след днешните виртуални консултации, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Макрон отбеляза, че и Тръмп е заявил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Киев.

"Президентът Тръмп беше много ясен, че САЩ искат да постигнат прекратяване на огъня на срещата в Аляска", каза Макрон. "Втората точка, по която нещата бяха много ясни, както се изрази президентът Тръмп, е, че териториите, принадлежащи на Украйна, не могат да бъдат предмет на преговори (без участието на Украйна) и ще бъдат предмет на преговори само от страна на украинския президент", продължи Макрон. "Понастоящем не се обсъждат сериозни планове за размяна на територии", подчерта френският президент. Той добави, че Тръмп се опитва да осигури възможността за тристранна среща на върха между Украйна, Русия и САЩ. "Мисля, че това е много важен момент и се надяваме, че тя може да се състои в Европа, в неутрална страна", добави Макрон.

Британският премиер Киър Стармър се обърна към Тръмп и европейските лидери с думите, че подкрепата за Украйна е непоколебима и че трябва да има ясни гаранции за сигурност в рамките всеки вариант за мирно споразумение с Русия, пише в прессъобщение на британското правителство. "Премиерът беше ясен, че нашата подкрепа за Украйна е непоколебима, международните граници не трябва да се изменят със сила и Украйна трябва да има ясни и надеждни гаранции за сигурността си, за да защитава териториалната си цялост, като част от всяко мирно споразумение", пише още в изявлението, разпространено от канцеларията на британския премиер.

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви пред президента Тръмп и европейските лидери, че Русия може да бъде српяна само с твърди действия, каза пред журналисти Марчин Пшидач, съветник по външна политика на полския държавен глава. "Руската федерация може да бъде спряна само чрез конкретни, твърди действия. Не може да се позволи на Руската федерация да решава как ще изглеждат границите в Европа", каза Пшидач.

Финландският президент Александер Стуб определи днешната виртуална среща като "отлична" и подчерта, че лидерите продължават да работят за прекратяване на огъня и постигането на траен мир. "Отлична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери, включително Володимир Зеленски. Съгласувахме мнения. Работим заедно за прекратяване на огъня и постигане на устойчив мир. Ние сме до Украйна на всяка крачка от пътя. Следващите няколко дни и седмици могат да бъдат решаващи", написа Стуб в социалната мрежа "Екс".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна. "Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте, като добави, че оценява лидерството на президента републиканец, както и тясната координация на действията му със съюзниците.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че днес Европа, САЩ и НАТО са укрепили общите си позиции преди срещата на върха между Тръмп и Путин. "Имахме много добър разговор", написа Фон дер Лайен в "Екс". "Днес Европа, САЩ и НАТО затвърдиха общата си позиция по въпроса за Украйна", добави тя и отбеляза, че лидерите ще продължат да тясната си координация. "Никой не иска мир повече от нас, справедлив и траен мир", заключи тя.