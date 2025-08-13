Подробно търсене

Зеленски ще посети Берлин, за да участва във видеконферентния разговор между Тръмп и европейски лидери

Валерия Динкова
Зеленски ще посети Берлин, за да участва във видеконферентния разговор между Тръмп и европейски лидери
Зеленски ще посети Берлин, за да участва във видеконферентния разговор между Тръмп и европейски лидери
Германският канцлер Фридрих Мерц и украинският президент Володимир Зеленски пристигат за пресконференция след среща в Берлин, 28 май 2025 г. Снимка: АП/Markus Schreiber
Берлин,  
13.08.2025 11:02
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски ще посети днес Берлин, където ще участва във видеоконферентния разговор с Доналд Тръмп преди предстоящата в петък среща на американския президент с руския му колега Владимир Путин, предаде Франс прес, позовавайки се на служител на германското правителство.

Зеленски и няколко други европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, искат да убедят Тръмп да защити интересите на Украйна на двустранната среща на върха, насрочена за петък в Аляска.

Очаква се украинският президент да пристигне по обед в германската столица, където ще бъде посрещнат от канцлера Фридрих Мерц.

Планирано е европейските съюзници на Украйна да разговарят в 14 ч. (15 ч. българско време), като освен Мерц и Зеленски, в разговора ще се включат лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Около час по-късно те ще проведат втора дискусия с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Европейските правителства се опасяват, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия, което Киев категорично отхвърля.

Американският президент описа срещата в Аляска като усилие за напредък към края на войната, която в момента е в четвъртата си година, отбелязва АФП.

/НС/

Свързани новини

13.08.2025 10:31

АП: Размяната на територии с Русия е не само силно непопулярна в Украйна - тя е и незаконна

Мирно споразумение, което изисква Киев да приеме размяна на украинска територия с Русия, не само би било изключително непопулярно. То би било и незаконно според конституцията на страната. Ето защо президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли
13.08.2025 10:15

Ройтерс: Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност.
13.08.2025 04:53

Изолирана от срещата Тръмп-Путин, Украйна се опитва да възпре Русия от завземане на нови територии

Малочислени руски военни части са проникнали дълбоко в Източна Украйна вчера, броени дни преди петъчната среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в американския щат Аляска, която бе официално потвърдена от Белия дом снощи, предаде Ройтерс.

Към 11:35 на 13.08.2025 Новините от днес

