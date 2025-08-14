Украинският президент каза, че е обсъдил гаранции за сигурност с британския премиер

Подробно търсене

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски излизат от "Даунинг стрийт 10" в Лондон след днешната си среща. Снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
14.08.2025 14:44
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил в детайли възможни гаранции за сигурност за Украйна по време на "продуктивна среща" с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър в Лондон, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Той допълни, че лидерите са засегнали и темата за вложения в украинското производство на дронове.

 

