Украинският президент каза, че е обсъдил гаранции за сигурност с британския премиер

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил в детайли възможни гаранции за сигурност за Украйна по време на "продуктивна среща" с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър в Лондон, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Той допълни, че лидерите са засегнали и темата за вложения в украинското производство на дронове.