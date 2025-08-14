Великобритания и Украйна са единодушни, че има "твърда решимост" за постигане на мир в навечерието на разговорите в Аляска

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че има "твърда решимост" за мир в Украйна и реална възможност за прекратяване на огъня преди очакваните с голям интерес разговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, предадоха Пи Ей Мидиа и ДПА.

Двамата европейски лидери изразиха предпазлив оптимизъм относно перспективата за спиране на огъня "при положение, че Путин предприеме действия, за да докаже, че е сериозен" относно прекратяването на войната, както заявиха те и по време на срещата си вчера, се посочва в изявление на канцеларията на Стармър.

В отделно изявление Зеленски посочи, че са проведени дискусии относно гаранциите за сигурност, необходими за сключването на "истински трайно споразумение, ако САЩ успеят да принудят Русия да спре убийствата".

Стармър прие днес украинския президент на частна закуска в официалната си резиденция на "Даунинг Стрийт" 10, докато Европа се подготвя за срещата на четири очи между американския президент и руския му колега утре в Аляска.

Европейските лидери са обнадеждени за възможността за сключване на мирно споразумение след съвместен видеоконферентен разговор с Тръмп вчера, по време на който той им е казал, че целта му за срещата на върха е да се постигне прекратяване на огъня.

Остават обаче опасенията, че Киев може да бъде изключен от преговорите за собственото си бъдеще и да бъде принуден да отстъпи територии, след като американският президент намекна, че всякакво споразумение може да включва "размяна на територии".

Украйна вече отхвърли всяко предложение, което би застрашило границите ѝ, посочва ДПА.

В изявление след сутрешната среща между Стармър и Зеленски говорител на "Даунинг Стрийт" 10 каза: "Те имаха частна закуска, по време на която са обсъдили вчерашните срещи".

"Те стигнаха до общото разбиране, че е имало силно усещане на единство и твърда решимост да се постигне справедлив и траен мир в Украйна", допълни говорителят.

Стармър вчера бе съпредседател на видеоконферентна среща на "Коалицията на желаещите" - европейска инициатива за изпращане на мироопазващи сили в Украйна, които да следят за спазването на евентуално споразумение, по време на която той заяви, че има "реална" възможност за прекратяване на огъня.

Канцеларията на британския премиер повтори това изявление и днес, но с уговорката, че за това е необходимо руският президент да предприеме "действия, които да докажат, че е сериозен в стремежа си към мир".

"(Стармър и Зеленски) се споразумяха да поддържат тесни контакти през следващите дни", се казва в изявлението.

Украинският президент, който бе топло посрещнат от Стармър с постлан червен килим при пристигането му на "Даунинг Стрийт" 10, каза, че срещата е била "добра" и "продуктивна".

Украинският лидер обаче призова Великобритания да се присъедини към PURL - инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна", за да предостави оръжия на Киев.

"Важно е, в рамките на "Коалицията на желаещите", всички да можем да постигнем ефективен формат за сътрудничество в областта на сигурността", заяви Зеленски.

"Обсъдихме и продължаването на програмите за подкрепа на нашата армия и отбранителната ни промишленост. При всеки сценарий Украйна ще запази силата си", каза той.

"Двамата с Киър обсъдихме също механизми за доставка на оръжия като програмата PURL и аз призовах Великобритания да се присъедини към нея", каза още украинският президент.

"На Русия могат да бъдат наложени допълнителни санкции, ако Кремъл не се ангажира с мирно споразумение, а Великобритания вече работи по следващия пакет от мерки, насочени срещу Москва", добави той.

"Готови сме да подкрепим това, включително с плановете, които вече сме изготвили за разполагане на мироопазващи сили, след като бойните действия приключат", заяви вчера Стармър пред съюзниците си.

"Важно е да напомним на колегите, че сме готови да увеличим натиска върху Русия, особено върху икономиката ѝ, със санкции и по-всеобхватни мерки, ако това се наложи", добави той.