Николай Велев
Доналд Тръмп каза, че според него Владимир Путин вероятно ще се съгласи на споразумение на утрешната им среща в Аляска
Американският президент Доналд Тръмп говори пред журналисти в центъра "Кенеди" във Вашигнтон, 13 август 2025 г. Снимка: АП/Алекс Брандън
Вашингтон ,  
14.08.2025 17:59 | ОБНОВЕНА 14.08.2025 18:57
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс. 

Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха. 

Президентът на САЩ отбеляза в интервю за радио "Фокс нюз", че не е сигурен дали може да се постигне незабавно спиране на огъня, но изрази желание за посредничество за сключването на мирно споразумение.

Освен това Тръмп каза, че има три места, които смята за подходящи за бъдеща тристранна среща с участието на президента Путин и украинския лидер Володимир Зеленски. 

По-рано през деня руският президент заяви, че САЩ полагат "искрени усилия" за прекратяване на войната в Украйна. Путин посочи, че Москва и Вашингтон биха могли да се споразумеят за сделка за ядрените оръжия като част от стремежа за укрепване на мира.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Тръмп се надява да договори с руския си колега временно спиране на военните действия в Украйна, но добави, че намирането на цялостно решение на конфликта ще отнеме повече време. 

"Мисля, че всички сме съгласни, че за да се постигне мир, ще трябва да има някакъв разговор относно гаранции за сигурност. Ще трябва да се проведе някакъв разговор за [...] териториални спорове и претенции и (по въпроса) за какво се борят", каза Рубио пред журналисти в сградата на Държавния департамент на САЩ. "Всичко това ще бъде част от нещо цялостно. Но мисля, че надеждата на президента е да постигне някакво спиране на сраженията, за да може тези разговори да се осъществят", поясни Рубио. 

Той добави, че на бойното поле непрестанно има промени, които оказват въздействие върху всяка от двете воюващи страни. "Такава е реалността около текущите боеве, и поради това спирането на огъня е от критично значение", подчерта американският държавен секретар.

"Но още утре ще разберем какви са възможностите. Нека видим как ще протекат разговорите. И ние сме изпълнени с надежда. Искаме да има мир. Ще направим всичко възможно, за да го постигнем, но в крайна сметка Украйна и Русия ще трябва да се споразумеят за това", заключи Рубио.

/ДИ/

