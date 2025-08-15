Германският канцлер Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към срещата с Тръмп в Аляска

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския държавен глава Владимир Путин да се отнесе сериозно към срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, предаде ДПА.

"Очакваме президентът Путин да се отнесе сериозно към предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне да преговаря с Украйна без предварителни условия", се казва в днешно изявление на германския лидер.

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна Москва сега има възможност да се споразумее за спиране на огъня и за прекратяване на военните действия, изтъкна Мерц.

На днешните преговори в Аляска Тръмп може да отбележи значителен напредък, каза още той.

Канцлерът подчерта, че Украйна трябва да участва в потенциална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня. Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна.

Мерц каза още, че ще продължи да поддържа контакт с Тръмп по отношение на териториалните въпроси, свързани с конфликта в Украйна.