Подробно търсене

Германският канцлер Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към срещата с Тръмп в Аляска

Божидар Захариев
Германският канцлер Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към срещата с Тръмп в Аляска
Германският канцлер Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към срещата с Тръмп в Аляска
Германският канцлер Фридрих Мерц - снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
15.08.2025 08:40
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския държавен глава Владимир Путин да се отнесе сериозно към срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, предаде ДПА.

"Очакваме президентът Путин да се отнесе сериозно към предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне да преговаря с Украйна без предварителни условия", се казва в днешно изявление на германския лидер.

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна Москва сега има възможност да се споразумее за спиране на огъня и за прекратяване на военните действия, изтъкна Мерц.

На днешните преговори в Аляска Тръмп може да отбележи значителен напредък, каза още той.

Канцлерът подчерта, че Украйна трябва да участва в потенциална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня. Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна.

Мерц каза още, че ще продължи да поддържа контакт с Тръмп по отношение на териториалните въпроси, свързани с конфликта в Украйна.

/БЗ/

Свързани новини

15.08.2025 06:23

Журналистите, пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, се разположиха в спортна зала

 Журналистите, отразяващи събитията в Кремъл и пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ,, се разположиха в спортната зала „Аляска еърлайнс сентър“, предаде ТАСС. Организаторите на срещата на върха бяха принудени да
15.08.2025 05:00

Анкоридж бе избран за срещата Тръмп-Путин, но не и за домакин на зимна Олимпиада, за която два пъти се конкурираше със София

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви официално в понеделник, че днешната среща между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия – Владимир Путин, ще се състои в град Анкоридж, в американския щат Аляска, предадоха световните агенции.
15.08.2025 04:59

На път за Аляска Путин ще посети Магадан

Президентът на Русия Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан. Това съобщи пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предаде ТАСС.„Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там многократно, още когато беше премиер“, разказа Песков.
15.08.2025 04:35

Срещата на Путин с Тръмп напомня за съдбата на някои руски и украински бежанци в Аляска

Близо три години преди руският президент Владимир Путин да дойде днес в Аляска за преговори с американския президент Доналд Тръмп, посветени на Украйна, войната в тази страна доведе в началото на октомври 2022 г. в студения американски щат други
15.08.2025 00:29

Тръмп и Путин ще проведат ключова среща в Аляска днес

Във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкоридж в Аляска днес ще се проведе среща на върха между лидерите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която ще бъде посветена на Украйна, обобщават световните агенции. Срещата ще започне в
14.08.2025 23:11

Два самолета са излетели от Москва за Аляска с журналисти и хора от екипа, подготвящ от руска страна срещата на върха между Путин и Тръмп

Самолет с журналисти, акредитирани да отразяват събитията в Кремъл, е излетял от Москва за Анкоридж в Аляска около 16 ч. московско време (и българско време), предаде ТАСС. Машината Ил-96 е излетяла от московското летище „Внуково“. Освен около 50
14.08.2025 20:31

Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.
14.08.2025 17:59

Доналд Тръмп каза, че според него Владимир Путин вероятно ще се съгласи на споразумение на утрешната им среща в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс. Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:35 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация