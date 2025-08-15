Журналистите, пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, се разположиха в спортна зала

Журналистите, отразяващи събитията в Кремъл и пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ,, се разположиха в спортната зала „Аляска еърлайнс сентър“, предаде ТАСС.

Организаторите на срещата на върха бяха принудени да предприемат тази мярка поради безпрецедентното оживление в града, предизвикано от предстоящата среща. Всички хотели в Анкоридж, който за първи път е домакин на събитие от такъв ранг и мащаб, бяха моментално резервирани, а цените за настаняване рязко се повишиха. Жителите на града дори започнаха да отдават под наем жилища на онези, които не са успели да си намерят място в хотелите.